EKSPLODIRAO PLIN

Požar u hamburškoj luci gase stotine vatrogasaca, troje ljudi ozlijeđeno, odjekuju eksplozije

Piše HINA,
Požar u naselju Vettel u tom gradu na sjeveru Njemačke izbio je na vozilu parkiranom u skladištu, rekao je glasnogovornik vatrogasne brigade.

Stotine vatrogasaca u ponedjeljak su angažirane zbog velikog požara u hamburškoj luci, u kojem su tri osobe ozlijeđene, dok su hitne službe upozorile da je opseg štete još uvijek nepoznat.

Nad tim dijelom Hamburga  nadvio se crni oblak uz odjekivanje manjih eksplozija. Policija je vodenim topovima gasila požar.

Pretpostavlja se da je nekoliko spremnika s plinom pod tlakom za koje se vjeruje da su sadržavali tzv. rajski plin eksplodiralo tijekom požara.

Oko 25 ljudi evakuirano je zajedno s tri ozlijeđene osobe, rekao je glasnogovornik Lorenz Hartmann.

"Uspjeli smo izvesti desetke ljudi iz područja i spasiti ih", dodao je.

Sanacija je još u tijeku i nije poznato koliko će trajati.

Prema policiji, obližnja autocesta između Norderelbea i Moorfleeta bila je potpuno zatvorena, a prijavljene su kolone dužine i do 12 kilometara.

