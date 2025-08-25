Požar u hamburškoj luci gase stotine vatrogasaca, troje ljudi ozlijeđeno, odjekuju eksplozije

Stotine vatrogasaca u ponedjeljak su angažirane zbog velikog požara u hamburškoj luci, u kojem su tri osobe ozlijeđene, dok su hitne službe upozorile da je opseg štete još uvijek nepoznat.

Požar u naselju Vettel u tom gradu na sjeveru Njemačke izbio je na vozilu parkiranom u skladištu, rekao je glasnogovornik vatrogasne brigade.

Nad tim dijelom Hamburga nadvio se crni oblak uz odjekivanje manjih eksplozija. Policija je vodenim topovima gasila požar.

Pretpostavlja se da je nekoliko spremnika s plinom pod tlakom za koje se vjeruje da su sadržavali tzv. rajski plin eksplodiralo tijekom požara.

Oko 25 ljudi evakuirano je zajedno s tri ozlijeđene osobe, rekao je glasnogovornik Lorenz Hartmann.

"Uspjeli smo izvesti desetke ljudi iz područja i spasiti ih", dodao je.

Sanacija je još u tijeku i nije poznato koliko će trajati.

Prema policiji, obližnja autocesta između Norderelbea i Moorfleeta bila je potpuno zatvorena, a prijavljene su kolone dužine i do 12 kilometara.