Plamen je buknuo na balkonu, a svjedoci tvrde da su se prije požara čule petarde i povici djece. Vatrogasci kažu da nema ozlijeđenih, a požar je lokaliziran.
VIDEO Požar u Karlovcu: Gorio stan na prvom katu, stanari u panici bježali: 'Šokirani smo...'
U subotu oko 21.30 izbio je požar u ulici Barola Kašića u Karlovcu. Vatrogasci su potvrdili da je požar izbio na balkonu prvog kata zgrade.
- Otrčala sam tamo kad sam vidjela gusti crni dim. Iz zgrade su panično izlazili stanari. Svi su se okupili ispred zgrade i u nevjerici gledaju što se događa. Vlasnik stana je bio u obližnjem kafiću kad su ga obavijestili da mu je požar zahvatio stan. Brzo je krenuo u stan jer se uplašio za majku, ali ona srećom, nije bila u stanu u trenutku požara. Čini se da je taj stan cijeli izgorio - kazala je čitateljica.
Vatrogasci navode da nitko nije ozlijeđen te da je požar trenutno lokaliziran.
- Susjedi s nižih katova objašnjavaju da se danima bore s djecom koja im na balkone i kroz prozore bacaju petarde. I prije samog požara su čuli pucanje petardi i povike: 'Bježi,bježi!' - dodaje čitateljica.
