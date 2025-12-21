Obavijesti

News

UGASILI GA STANARI

Požar u stanu na zagrebačkim Vrbanima: Svijeća zapalila stol

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Google Maps

Vatra je zahvatila dnevni boravak stana. Jedna je osoba zbog udisanja dima zatražila hitnu medicinsku pomoć

U stanu u zgradi na Horvaćanskoj cesti u Zagrebu danas je oko 11.30 sati izbio požar, izvijestila je Javna vatrogasna postrojba Zagreb. Dojava o požaru zaprimljena je u 11.32 sati, nakon čega su vatrogasne ekipe odmah upućene na teren.

Vatra je zahvatila dnevni boravak stana, pri čemu je opožareno oko pet četvornih metara prostora. U požaru su oštećeni stol i ormar, no veća materijalna šteta je spriječena brzom reakcijom stanara koji su do dolaska vatrogasaca uspjeli djelomično ugasiti vatru.

Jedna je osoba zbog udisanja dima zatražila hitnu medicinsku pomoć, a dolazak hitne službe zatražila je policija.

Vatrogasci su po dolasku obavili dogašivanje, pregledali prostorije te iznijeli izgorjele dijelove namještaja na otvoreno. Intervencija je završena bez potrebe za daljnjim postupanjima.

Prema neslužbenim informacijama, požar je najvjerojatnije izazvala zapaljena svijeća.

