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VATROGASCI NA TERENU

Požar u Vinišću: 'Bez struje smo'

Piše Julia Očić,
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Požar u Vinišću: 'Bez struje smo'
Foto: Čitatelj 24sata
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Na terenu su vatrogasne službe koje rade na gašenju požara i osiguravanju opožarenog područja

U Vinišću je u utorak u večernjim satima izbio požar, javljaju nam naši čitatelji.

- Izbio je požar i cijelo Vinišće je bez struje - kaže nam čitateljica.

Kako piše Dalmacija danas, iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra (ŽVOC) javili su kako je riječ je o požaru otvorenog prostora.

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Na terenu su vatrogasne službe koje rade na gašenju požara i osiguravanju opožarenog područja. U ovom trenutku nije poznato kolika je površina zahvaćena požarom, kao ni ima li ugroženih objekata.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima i materijalnoj šteti.

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