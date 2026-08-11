Požar u Vinišću: 'Bez struje smo'

U Vinišću je u utorak u večernjim satima izbio požar, javljaju nam naši čitatelji.

- Izbio je požar i cijelo Vinišće je bez struje - kaže nam čitateljica.

Kako piše Dalmacija danas, iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra (ŽVOC) javili su kako je riječ je o požaru otvorenog prostora.

Na terenu su vatrogasne službe koje rade na gašenju požara i osiguravanju opožarenog područja. U ovom trenutku nije poznato kolika je površina zahvaćena požarom, kao ni ima li ugroženih objekata.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima i materijalnoj šteti.