Na terenu su vatrogasne službe koje rade na gašenju požara i osiguravanju opožarenog područja
VATROGASCI NA TERENU
Požar u Vinišću: 'Bez struje smo'
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U Vinišću je u utorak u večernjim satima izbio požar, javljaju nam naši čitatelji.
- Izbio je požar i cijelo Vinišće je bez struje - kaže nam čitateljica.
Kako piše Dalmacija danas, iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra (ŽVOC) javili su kako je riječ je o požaru otvorenog prostora.
Na terenu su vatrogasne službe koje rade na gašenju požara i osiguravanju opožarenog područja. U ovom trenutku nije poznato kolika je površina zahvaćena požarom, kao ni ima li ugroženih objekata.
Za sada nema informacija o ozlijeđenima i materijalnoj šteti.
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