Požega im donosi sreću: 'Ovdje sam na lotu osvojio 2 milijuna'

Požegu ponovo trese loto groznica, jer se pronijela priča da je netko od igrača osvojio novčani iznos od oko 400 tisuća kuna pogodivši šesticu plus dopunski broj u igri Loto 7.

Nitko još sa sigurnošću ne može potvrditi tu informaciju jer dobitnici kriju svoj identitet kao što bi se reklo 'zmija noge'. Ne zna se niti na kojem je uplatnom mjestu uplaćen sretni listić, a li ono što se zna jeste da je poslovnica Hrvatske lutrije u Požegi koja se nalazi u Ulici Stjepana Radića jedna od najsretnijih.

Naime, u njoj je do sada bilo više dobitnih listića, čak i s milijunskim iznosima.

Foto: Franjo Lepan/24sata Arhivska fotografija iz 2016. godine

Posljednji veći zgoditak za kojeg se zna bio je u listopadu 2016. godine kada je je sretnik iz Požege osvojio iznos od preko 2,3 milijuna kuna. Dvije godine ranije u toj istoj poslovnici uplaćen je listić koji je njegovom vlasniku donio 4,5 milijuna kuna.

POGLEDAJTE VIDEO IZ 2016. GODINE:

Sretna poslovnica Hrvatske lutrije u Požegi: Uplatio listić i dobio 2,3 milijuna kuna 💰 Reporter: Franjo Lepan Objavljuje 24sata u Nedjelja, 30. listopada 2016.

Može biti da zbog toga i nije čudo što je u toj poslovnici uvijek malo veći broj igrača koji se nadaju da će im uplata u njoj donijeti sreću da osvoje nekih veći novčani iznos. Tako smo prije dvije godine u poslovnici zatekli Požežanina Branka koji nam se pohvalio da je 2014. godine dobio veći novčani iznos.

- Ja sam dobio dva milijuna kuna - rekao je muškarac koji je stajao po strani dok je čekao da uplati svoj listić. Svi su se nazočni okrenuli prema njemu, a neki su mu prišli i čestitali. No, on je pojasnio da je to bilo 2014. godine.

'Kupio sam sebi i kćeri po automobil, dio uložio, a dio poklonio'

- Igrao sam loto 7/39 i pogodio sam svih sedam brojeva. Bilo je to 16. kolovoza 2014. godine, precrtao sam slovo A, a izvučeno je slovo B da sam i to pogodio dobio bi preko 4,5 milijuna kuna. Nisam dobio svih dva milijuna, jer su mi uzeli 540.000 kuna poreza, tako da mi je na ruke isplaćeno 1,45 milijuna kuna. Tim novcem riješio sam dosta toga, kupio sam sebi i kćeri po automobil, a jedan veći dio uložio sam za stare dane. Pomogao sam i rodbinu i neke prijatelje, a dio sam putem Caritasa donirao ljudima koji su nastradali u poplavi na području Gunje. Kada dobiješ i imaš, treba pomoći onima koji su u potrebi – ispričao je Branko iz Požege, dodajući da mu to u 40 godina igranja igara na sreću nije prvi dobitak.

– Dobio sam nekoliko puta po 40.000 kuna, a bio je i jedan dobitak od 112.000 kuna. Unatoč tome i dalje radim i igram igre na sreću – rekao nam je tada Branko.

