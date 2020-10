Zatvorili su vrtić, sve škole su online, gradonačelnik pozitivan

<p>Ovim putem želim Vas izvijestiti kako sam prije nekoliko trenutaka dobio rezultat svog jučerašnjeg testiranja na koronavirus koji je pozitivan. U samoizolaciji se nalazim od petka i do sada nisam razvio nikakve simptome tako da sam u mogućnosti dobar dio svojih obveza izvršavati od kuće, napisao je HSP-ov gradonačelnik Popovače <strong>Josip Mišković</strong> na službenim internetskim stranicama Grada. </p><p>U Popovači je u utorak 11 novooboljelih koji se također zarazili na famoznoj promociji knjige u Gornjoj Jelenskoj održanoj 25. rujna.</p><p>Mišković je dodao kako je u samoizolaciji i dio djelatnika gradske uprave, no da je omogućen daljnji rad gradske uprave uz izmijenjene uvjete koji uključuju zabranu ulaska strankama u zgradu uprave te predaju svih zahtjeva na njenom ulazu.</p><p>S područja Grada Popovače trenutačno je više od stotinu zaraženih te je zatvoren Dječji vrtić gdje je zaražena jedna djelatnica. Zatvorena je i knjižnica u Popovači koja je priopćila kako otkazuje sve planirane aktivnosti povodom Mjeseca hrvatske knjige.</p><p>Iz Osnovne škole Popovača koju pohađaju učenici iz mjesta Gornja Jelenska odlučeno je da se od ponedjeljka, 5. listopada 2020. obustavlja nastava. Zbog toga je škola prešla na Model C - odvijanje nastave online. Ista Odluka donesena je i u Osnovnoj školi Zorke Sever.</p><p><br/> <br/> </p>