Pozitivne brojke: U Hrvatskoj je do sada zabilježeno 9 milijuna dolazaka i 41 milijun noćenja

U Hrvatskoj je ove godine ostvareno više od devet milijuna dolazaka turista i više od 41 milijun noćenja, što je 12 posto više u dolascima i šest posto više u noćenjima u usporedbi s prošlom godinom, podaci su koje je u ponedjeljak u Zadru iznio direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić.

Na koordinacijskom sastanku koji je HTZ organizirao u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije ocijenjeno je da "smo u špici turističke sezone, a s dosadašnjim tijekom možemo biti itekako zadovoljni“.

"Od početka do sredine srpnja ostvareno je oko 2,3 milijuna dolazaka i 13,5 milijuna noćenja, što ja na razini prošlogodišnjeg srpnja. Negdje smo na plus jedan do dva posto u noćenjima u odnosu na 2019. godinu, koja je bila rekordna i polako smo zakoračili prema glavnoj špici turističke sezone. I u nastavku godine očekuju nas dobri rezultati i trendovi", rekao je Staničić.

Najposjećenije regije su Istra i Kvarner, Splitsko-dalmatinska i Zadarska županija, a dinamika turističkog prometa je očekivana u usporedbi s lanjskom godinom.

"Ima destinacija koje su imale nešto manju posjećenost, ali sad smo tek iza polovine turističke godine, ispred nas je još dosta vremena, imao dobre najave za ostatak turističke sezone i za posezonu te vjerujem da ćemo na kraju ostvariti odlične rezultate", poručio je Staničić, dodajući kako više faktora utječe na smanjenje gužvi u turističkim destinacijama.

Istaknuo je primjenu novog Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskoga turizma koji definira novu promotivnu strategiju i ciljeve do 2027. godine.

"Želimo se repozicionirati na turističkom tržištu i zapravo Hrvatsku promovirati kao kvalitetnu, održivu i premium destinaciju. Više ćemo se fokusirati na promotivne aktivnosti i ciljati premium segment, turiste s malo višom platežnom moći. To ne znači da ćemo zanemariti ostale, s obzirom na raznolikost turističke ponude koju Hrvatska ima", najavio je.

Kazao je da će se promotivna strategija u budućem razdoblju snažno nadovezivati na ciljeve definirane u Strategiji razvoja održivog turizma, a s početkom godine očekuje se i primjena novoga Zakona o turizmu.

"Naši dugoročni planovi uključuju snažan, kvalitetan i prepoznatljiv hrvatski turizam temeljen na načelima održivosti, jer samo tako možemo zadržati, odnosno dodatno unaprijediti razinu kvalitete boravka naših gostiju i pruženih usluga", ustvrdio je Staničić i dodao da će se realizirati 23 inicijative koje govore o tome kako ćemo provesti našu marketinšku strategiju u djelu.

Na koordinacijskom sastanku razgovaralo se i o promotivnim aktivnostima do kraja ove godine, posebno u Njemačkoj, ali i dalekim tržištima poput SAD-a, o nautičkom turizmu i promociji nautike, ali i o brojnim aktualnim turističkim izazovima poput porasta cijena turističkih usluga u pojedinim destinacijama, neprijavljivanja gostiju i slično.

Na sastanku su bili predstavnici 21 turističke zajednice gradova i općina iz Zadarske županije, a predsjednica županijske turističke zajednice Mihaela Kadija izrazila je zadovoljstvo dosadašnjim tijekom sezone.

- U Zadarskoj je županiji u dosadašnjem dijelu godine ostvareno oko 860.000 dolazaka i 5,3 milijuna noćenja, što je u usporedbi s prošlom godinom osam posto više u dolascima i četiri posto više u noćenjima", izjavila je i poručila da će Zadarska županija, zajedno sa svim turističkim zajednicama, dati snažan doprinos u uspostavi i implementaciji novih razvojnih i održivih načela.