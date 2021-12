Nino Raspudić komentirao je otkazivanje posjeta predsjednika Zorana Milanovića Bosni i Hercegovini za N1.

- Ne znam, sad bi trebali uvesti i verbalni delikt da državnici moraju paziti što će reći i da se mogu slobodno kretati Europom - rekao je i dodao kako ne može spekulirati o tome jer nema izravan uvid u situaciju.

- Meni je mučno govoriti o tim stvarima na taj način i licitirati s takvim tragedijama. Treba pitati pravne stručnjake koji se bave genocidom - kaže o Milanovićevoj “gradaciji genocida” i dodaje kako Bošnjacima smeta Milanovićeva komunikacija i borba za ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini.

- Stojim na strani istine, pravde i hrvatskog Ustava koji je jasan o tome što je Daytonski sporazum i o temelju Ustava BiH koji govori o tri konstitutivna naroda. Problem HDZ-a je taj što oni neće prijeći liniju konkretne političke potpore gdje bi Plenković dobio neki minusić u Bruxsellesu. Bijedno je da Hrvatska nije mogla staviti to u dokument, to pokazuje da Plenković nema nikakvu težinu u EU-u. Vidjeli smo na primjeru Milanovićeva veta da Hrvatska nije dobila sankcije, nisu nas napali NATO zrakoplovi, nego se stvar promijenila i on je onda potpisao. Hrvatska se treba početi ponašati kao punopravna članica i početi stavljati veta na sve dokumente koji izbjegavaju spomenuti konstitutivnost - zaključuje Raspudić.

Referendum

Na pitanje o referendumskoj inicijativi Mosta Raspudić kaže da su uspjeli “skupiti sve potrebne potpise”.

- Priča je završena, ali znajući povijest krađe referenduma u Hrvatskoj, apeliramo na naše volontere da čuvaju potpisne liste. U srijedu ćemo objaviti potpuni broj - kaže, a na opasku da treba računati da će biti i nevažećih potpisa kaže: “To je faktor Lovre Kuščevića.” Sami će, kaže, prekontorlirati popise i neće dopustiti da ih tako lako odbaci.

- Broj potrebnih potpisa i vrijeme je u Hrvatskoj bez presedana. Taj broj je ogroman i on je tao napravljen da bi se onemogućio referendum. Ali dobro, znali smo to i ušli smo u to. Dobar dio građana je prepoznao obe mučke napade na nas koji su dolazili iz medija, od strane vladajućih, od saborske oporbe. Od Keleminca do Pupovca. Čini se da su ljudi to prepoznali - govori za N1.

I Nikola Grmoja je na Facebooku objavio da su skupili dovoljno potpisa.