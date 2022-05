'Pozivam medicinsku struku da poštuje pravnike i da se ne miješa u interpretaciju zakona'

HDZ već 30 godina kadrovira po hrvatskim bolnicama, bira ravnatelje, šefove klinika, sve ljude koji su na pozicijama moći i odgovoran je za to da se već 30 godina stvara atmosfera u kojoj danas imamo 60 posto ginekologa i ginekologica s prizivom savjesti, poručila je zastupnica Zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin komentirajući slučaj Mirele Čavajde, koja je u šestom mjesecu trudnoće saznala da dijete koje nosi boluje od tumora na mozgu zbog kojeg će ili umrijeti u njoj ili živjeti kao biljka, a kojoj liječnici unatoč toj spoznaji ne žele napraviti medicinski prekid trudnoće.

Nisu je, podsjetimo, ni informirali da na to ima pravo i nakon 22. tjedna trudnoće kad za to postoji medicinski razlog, a u ovom slučaju postoji. Dapače, iz Svetog Duha su je poslali kući uz uvjeravanje da zakon to ne dozvoljava nakon 10. tjedana. I u ostale tri zagrebačke bolnice su se liječnici oglušili o zakon te joj još savjetovali da skupi nekoliko tisuća eura i ode to napraviti u Sloveniju.

- Slovenija ima isti zakon kao i mi, a tamo to nije dovedeno u pitanje. Kad ministar kaže da hrvatske građanke mogu obaviti prijevremeni prekid trudnoće, da, mogu, u Sloveniji - istaknula je Kekin.

Njena stranačka kolegica Sandra Benčić obratila se liječnicima kao pravnica.

- Za vrijeme pandemije sam ja kao pravnica pozivala građane da slušaju medicinsku struku jer su oni za to kompetentni. Sada pozivam medicinsku struku da se ne miješa u interpretaciju zakona jer nisu pravnici i da na jednak način, kao što smo mi poštovali njihove upute tokom pandemije, oni poštuju pravnike i ne ulaze u interpretacije jer za to nisu osposobljeni. Interpretacije koje smo čuli da zakon ne regulira pitanje medicinski indiciranog pobačaja u ovom stupnju trudnoće, nisu točne - poručila je Benčić naglasivši kako zakon jasno kaže da svaka osoba ima pravo na prekid trudnoće u slučaju medicinske indikacije nakon 10. tjedna.

- I točka. Svaka bolnica u ovoj državi to mora osigurati, svaka. Medicinska struka je ovdje da provodi zakon, a ne da ga interpretira. Ustavni sud je rekao kako postoji ustavno pravo do 10. tjedna, a nakon 10. tjedna na medicinsku indikaciju - istaknula je.

Naglasila je kako su na Svetom Duhu svi liječnici, medicinske sestre pa i tehničari pozivaju na priziv savjesti.

- Dakle, cijela ginekologija. Mi smo rekli, i to je ravnateljica jučer potvrdila, da će se u najkraćem roku zaposliti nekoga tko se ne poziva na priziv savjesti. Ustanova to mora osigurati, može ugovorom s vanjskim stručnjacima ili na bilo koji drugi način, ali svaka bolnica to mora napraviti. Mi više nećemo dozvoliti nedostojanstven pristup ženama kao pacijenticama - poručila je Benčić čija stranka je u Zagrebu na vlasti, a Grad osnivač bolnice Sveti Duh.

Podržat će svojim potpisima da se oporbeni prijedlog izmjene zakona, koji je SDP uputio u proceduru još 2020., progura uskoro na dnevni red.

- To područje svakako treba unaprijediti, ali činjenica je da političke volje kod većine za to nije postojala. A razlog zašto Andrej Plenković to pitanje ne otvara je taj da zapravo unutar svoje stranke ima velik korpus onih koji ne žele da novi zakon unaprijedi pristup pobočaja nego da ga ili umanji ili da ga ukine. A žene su mu ionako vjerojatno zadnja rupa na svirali - poručila je.

