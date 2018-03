'Poznajem čovjeka koji me upucao, ali neću reći tko je on'

- Poznajem čovjeka koji me upucao, ali vam neću reći tko je on. Nismo prijatelji, ali se viđamo. Za mene je to završena priča. On i ja imamo jedan problem i to je to. Vi ćete doznati tko je pucao jer ima ljudi koji su skloni pričama i koji će vam to reći, ali ja sigurno neću nikoga prokazati niti prepoznati.

To možete i reći tom počinitelju kada dođe na obavijesni razgovor, a nadam se da ga neće pronaći - ispričao je policajcima Dragutin Perhoč zvani Gego (45), inače bivši poslovni partner pokojnog Ice Popovskog, prijatelja likvidiranog menadžera Dine Pokrovca, nakon što ga je nepoznati muškarac 13. siječnja ove godine u poslijepodnevnim satima upucao u nogu na zagrebačkoj Sigečici, piše Jutarnji list.

Usprkos uličnom “zakonu šutnje”, odnosno činjenici da ranjeni Perhoč ni na koji način nije želio pomoći policiji u identifikaciji napadača na sebe, kriminalisti iz policijske postaje na Trnju i njihovi kolege iz Heinzelove prije nekoga vremena počinitelja napada na Perhoča identificirali su kao Vedrana Baleševića zvanoga Veki (30).