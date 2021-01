Premijer Andrej Plenković opet je danas u Saboru, gdje zajedno s ministrom graditeljstva Darkom Horvatom predstavlja izmjene Zakona o obnovi od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, koji se proširuje i na Sisačko-moslavačku te dijelove Karlovačke i Zagrebačke, nastradale u potresu 29. prosinca.

No, sjednica je započela zahtjevima za stankom. Mostova Marija Selak Raspudić podsjetila je premijera na odluku o razvrstavanju lokalnih jedinica prema stupnju razvijenosti, koju je potpisao 2017.

- Ta je odluka razlog zbog kojeg uopće ne možemo raspravljati o ovakvom prijedlogu. Poznajete li vi Hrvatsku, znate li krajeve kojima upravljate? U četvrtoj kategoriji razvijenosti, zajedno s Petrinjom je i Donja Stubica, koja je također stradala u prethodnom potresu, a obnova će im se financirati samo s 80 posto, dok Petrinja sa 100 posto - istaknula je naglasivši da Plenković uvodi presedan.

- Vi ovim Zakonom diskriminirate potpomognuta područja koja se nalaze u istom stupnju razvoju. A i drugo, ovdje se radi o konstrukcijskoj obnovi, ljudi neće ući u nove domove - poručila je.

Dalija Orešković u ime Kluba Centra naglasila je kako se nakon 10 mjeseci od potresa u Zagrebu vidi da je ovaj Zakon najveća obmana.

- Ne samo da se neće obnoviti Zagreb, nego će se zakamuflirati loše stanje. Stvara se nejednakost između samih građana, koji se nalazi u socijalno osjetljivom stanju, a država će im omogućiti različitu obnovu, i to samo konstrukcije. Ne znam radi li se pravna podloga za novu pljačku, ali tu najbolje prolaze korumpirani političari, a ne građani koji vape za svojim domom - poručila je.

Tomislav Tomašević, predsjednik Zeleno-lijevog bloka, istaknuo je kako se ovim izmjenama uvodi niz kontradikcija, a predsjednik HSS-a, Krešo Beljak, kao gradonačelnik s 12 godišnjim iskustvom naglasio je kako zna da neke stvari ne mogu ići onako kako zamišlja netko tko nema nikakvog iskustva.

- Ne postoje čarobnjaci, nije ni Plenković čarobnjak. Mi ćemo vidjeti ima li eventualnih manjkavosti, kako bismo svi zajedno podržali ovaj Zakon, ali uz ograde da se ne dogodi pljačka i događaji iz prošlosti. Ljude ne zanimaju politička prepucavanja nego da im se riješe gorući problemi što je moguće prije - poručio je apeliravši na vladajuće da zatome ego i usvoje kritike oporbe.

Vesna Vučemilović u ime Domovinskog pokreta složila se da građani pogođeni potresom očekuju brza rješenja, ali da pri tom ta rješenja moraju biti u skladu sa Zakonom.

Šef SDP-a Peđa Grbin reagirao je nakon HDZ-ovog Branka Bačića, koji je naglasio da nisu sva potpomognuta područja ista.

- Nije isto biti u potpomognutom području u Novom glinskom selu i Donjoj Stubici, uz svo uvažavanje Donje Stubice. Prostori koji su su prošli kroz Domovinski rat i bili razrušeni, uz svo poštovanje drugih pa i u mojoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji, nisu isti i prema tom prostoru se treba imati posebni senzibilitet - poručio je Bačić.

Grbin mu je odgovorio kako su potpomognuta područja potpomognuta područja bez obzira na uzrok.

- Raditi diskriminaciju na temelju toga kako je nastao uzrok, to je neprimjereno. Ako je neko područje slabije razvijeno zbog ovog ili onog razloga, prirodne katastrofe, Domovinskog rata, ne smijemo ih diskriminirati, svima moramo pomoći - poručio je.

'Možda ste se zabunili'

Premijer se na početku izlaganja referirao na Selak Raspudić, koja, kako je rekao, puno čita, ali ne precizno.

- Pa je stavila Donju Stubicu u četvrtu kategoriju s Petrinjom, možda ste se zabunili pa ste mislili na Gornju Stubicu. Ali rekli ste Donju, koja vam je u šestoj skupini, koju poštuje kolega Bačić. A ja sam tamo i bio nakon onog potresa pa mi je jasno o čemu se radi. Naravno da znamo koliko je tko razvijen, u Sisačko-moslavačkoj županiji samo je Sisak u šestoj kategoriji - poručio je premijer.

'Ovo je prilika za ozbiljnu obnovu i revitalizaciju ovog dijela Hrvatske'

Što se tiče izmjena Zakona, obzirom na razmjere šteta i socijalnu ugroženost stanovnika na Banovini, naglasio je, tim stanovnicima će se obnova financirati u 100 postotnom iznosu, za razliku od onih u Zagrebu, Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji, koja ide po modelu 60 posto država, 20 posto lokalne jedinice i 20 posto vlasnici. Obiteljske kuće obnavljat će Središnji ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

- Vlada je spremna učiniti sve da pomogne ljudima. Ova tema oko Siska, koja je u medijima, a koja je ispolitizirana zbog lokalnih izbora, ponovit ću još jednom - model 60/20/20 znači sljedeće: 60 posto daje država, 20 bi trebala dati županija, a u Zakonu smo predvidjeli ako ne može županija da će država, 20 posto vlasnik, a ako ne može opet će uplatiti država i izgraditi, odnosno obnoviti objekt, s tim da će upisati založno pravo na tih 20 posto - naglasio je istaknuvši kako nitko ne mora participirati odmah ništa.

- Ništa, vrlo bitan detalj. To piše u nacrtu Zakona. Želimo pronaći konsenzus koji će biti pravičan u Sisačko-moslavačkoj i drugim županijama. Moramo imati Zakon koji je branjiv i koji dugoročno može opstati. Ovo je prilika za ozbiljnu obnovu i revitalizaciju ovog dijela Hrvatske - poručio je.

'Čitali ili ne, vi nemate ništa. Samo floskule'

Kad su krenule replike, predsjednik Suverenista Hrvoje Zekanović javio se za povredu Poslovnika i zamolio predsjednika Sabora da upozori premijera da se ne igra mobitelom dok zastupnici govore, pa je od Gordana Jandrokovića dobio opomenu jer se nije radilo o povredi Poslovnika.

- Prestanite se tako besmisleno javljati i kršiti Poslovnik jer ću i ja vas onda sad stalno opominjati što uzimate mobitel, a uzimate ga stalno. Prestanite izvoditi cirkus ovdje u Saboru - poručio mu je Jandroković.

Plenković je istaknuo kako se nada da je Zekanović manje egzaltiran nego dan ranije kad je vikao u Saboru.

- Nadam se da ste provjerili sa svojim kolegom Ilčićem koja je bila ambicija Hrasta još 2016. Vidim da čeka da uđe u EU parlament, to što ste vi u stanju govoriti da to nije istina, to znači da lažete, ali meni to nije problem, ima nas dosta koji smo bili na tim sastancima i znamo o čemu se radi. Vama je Europa loša kad treba govoriti o europskom izvješću, a kad treba uzeti europsku plaću onda je ok - rekao je Plenković pa i on dobio upozorenje od Jandrokovića.

Selak Raspudić osvrnula se na jučerašnje premijerovo podbacivanje kako sve čita s papira.

- Smeta vas što čitam, a ja ću vas zamoliti da čitate više one odluke koje potpisujete i da objasnite građanima kako uvodite diskriminaciju između Gornje Stubice i Petrinje, koje se nalaze u istoj kategoriji. Da je vama doista stalo do potpomognutih područja, koja su stradala u ratu, onda ona ili ne bi bila potpomognuta područja ili bi to već odavno prestala biti. Ne manipulirajte domoljubnim osjećajima građana - poručila je.

Plenković joj nije ostao dužan.

- Za razliku od vas, Vlada ima prijedlog, a vi nemate ništa. Čitali ili ne, svejedno nemate ništa, imate samo floskule pune patetike, demagogije, najnižeg populizma. Vlada je i kod prvog potresa napravila kvalitetan i pravedan zakon i rekao sam da moramo naći rješenje koje neće biti diskriminirajuće. A vi ako imate kreativan, mađioničarski prijedlog, predložite ga, ja od vas ne čujem ništa suvislo i konkretno, nego samo lamentiranje bez supstance - poručio je, a Selak Raspudić mu je odgovorila kako je Most već uputio strategiju obnove Banovine u dogovoru sa stručnjacima.

Zbog toga je dobila već drugu opomenu.

- Ovo što vi radite je kontinuirano kršenje Poslovnika - rekao joj je Jandroković.

Mostov Nikola Grmoja naglasio je kako će tražiti da se i Sisak obnavlja 100 posto, a ne da se gleda samo po kriteriju socijalne osjetljivosti.

SDP-ova Romana Nikolić upitala ga je hoće li netko odgovarati za poslijeratnu obnovu, a Plenković je istaknuo kako se radi o medijskoj hajci.

- I ta hajka je trebala ostaviti dojam da su baš sve kuće, koje su oštećene ili porušene u potresu, bile vezane za poslijeratnu obnovu. 5888 je bilo obnovljeno na području Sisačko-moslavačke županije nakon rata. Crvenu naljepnicu je dobilo samo njih 69, odnosno 1.83 posto. Jako je važno to ponavljati, ne da bi nekog štitili, nego da bi maknuli tu hajku. Naša pozicija je uvijek ista - sve istražiti, nema nedodirljivih, ako je netko odgovoran, odgovarat će - rekao je premijer.

'Ako ovako nastavimo, uskoro ćemo Banovinu/Baniju zvati kontejnerland'

Koliko je ovaj zakon dobar i provediv, naglasila je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, trebalo bi pitati građane Zagreba.

- Ako ovako nastavimo, uskoro ćemo Banovinu/Baniju zvati kontejnerland - poručila je.

Plenković joj se obratio kao, kako je rekao, prvakinji obnove u Gunji.

- Iza koje nije ostalo nikakvih repova i problema. To je u smislu reputacijskog karaktera vaših komentara dosta bitan detalj. Što se tiče kontejnerlanda, vrlo neprimjeren komentar, uopće ne znam kako to možete izgovoriti - poručio je.

Iza obnove na Cvelferiji, odgovorila je Mrak-Taritaš, bilo je šest naselja, a obnovljeno je 40 zgrada javne namjene, 2300 obiteljskih kuća.

- Od kojih je 1110 obnovila država u 13 mjeseci. Svi ljudi koji su radili Gunju, rade i dalje - rekla je.

Sandra Benčić (Zeleno-lijevi blok) upozorila je kako je Vlada proglasila katastrofu samo na području Sisačko-moslavačke županije te da samo tamošnji stanovnici imaju pravo na 100-postotnu obnovu. Dok oni u Karlovačkoj i dijelovima Zagrebačke na to nemaju pravo jer nisu potpomognuto područje niti je tamo proglašena prirodna katastrofa. A posebno obzirom da katastrofu nisu proglasili nakon zagrebačkog potresa.

- Nije pravedno - rekla je pa ju je Plenković pitao što Vlada onda ni nije trebala proglasiti katastrofu.

- Ne, trebali ste je proglasiti i u prvom slučaju - rekla je.

Plenković je ponovio kako su potresi u ožujku i prosincu bili različite snage.

- I to je najbitnije. Različiti su i razmjeri šteta - rekao je.

Potres 29. prosinca, naglasio je, bio je 11 puta jači od onog u ožujku.

Tomašević je istaknuo kako je ključno izbjeći arbitrarnost i financiranje po stranačkom ključu.

- Ja ne znam da li vi imate nekakva priviđenja ili što se vama događa, koji stranački ključ? O čemu vi govorite, uopće ne razumijem. Da li vi mislite stvarno da je netko ovdje neuračunljiv pa da bi na potres 6,2 primjenjivao nekakav imaginarni, hipotetski, izmišljeni stranački ključ? Ne znam što se zbiva na tim vašim internim sastancima, volio bih biti krtica na sastanku Možemo, da vidim tko je taj koji govori da postoji nekakav stranački ključ - rekao je.