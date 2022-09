Poznanik ubijenog zaštitara: Bio je predobar. Nije bio za taj posao. Mislim da je imao pištolj

Nepoznati počinitelji pretukli su zaštitara u poslovnici igara na sreću na Trnju u subotu oko 5 sati, potvrdila je zagrebačka policija. Napadači su pobjegli, a zaštitar je umro u bolnici.

- Bila su dvojica. Svađali su se i on je njih istukao i istjerao van. Kad se zaštitar okrenuo oni su nasrnuli na njega i udarali su ga. Pao je na pod, udario glavom u rinzol i umro na putu do bolnice - rekao nam je jedan od susjeda i dodao da je sve bilo puno krvi.

Čovjek koji surađuje s poslovnicom igara za sreću za Index je rekao da je poznavao zaštitara. Čovjek je inače vanjski suradnik , koji poslom dolazi nekoliko puta tjedno.

- Ja ili moj kolega smo tu dolazili sigurno tri puta tjedno, svi su poznavali Hrvoja. Kad se ovo dogodilo, šokiralo me. Odmah sam znao da je to Hrvoje. Hrvoje je bio tako dobar dečko, nije bio bahat kako često zaštitari znaju biti. Bio je prema svima prijateljski nastrojen i miroljubiv. Bio je s Kozari Boka, tu se sprijateljio, znali su ga ljudi. Uvijek je ulazio u neke neobavezne, prijateljske razgovore. Evo, meni je probao prodati automobil pa je nakon tjedan dana to isto pokušao, zaboravio je da mi je već nudio auto, rekao je za Hrvoja kojeg su poznanici zvali Čombe.

- Što da vam kažem, ovo je užas. Nemam vam što drugo reći osim da on nije bio za taj posao, bio je predobar. Jednostavno, on nije bio za taj posao, rekao je za Index poznanik zaštitara. "Mislim da je imao pištolj sa sobom. Ali očito u ovakvoj situaciji mu nije bio od neke koristi. Ja nisam čuo da je ikad imao problema s ikim u kasinu. Ovo je siromašan kvart, ne znam da tu dolaze ikakvi mafijaši ili opasni tipovi. Znam samo da je bio sa svima dobar, svi su ga voljeli - završio je.

Kako je objavila policija, nepoznati napadači prvo su se posvađali sa zaštitarom u poslovnici igara na sreću u Lastovskoj ulici, a potom su se potukli s njim. Zaštitara su prebacili u KBC Zagreb gdje je od zadobivenih ozljeda preminuo.

