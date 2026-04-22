Poznat datum kada bi Magyar trebao prisegnuti kao premijer

Predsjednik Tamas Sulyok u utorak je na Facebooku napisao da će se novi parlament sastati na svojoj inauguracijskoj sjednici tog datuma. Mađarska stranka desnog centra Tisza osigurala je 52 posto glasova na parlamentarnim izborima održanim 12. travnja, čime je okončana 16-godišnja vlast premijera Viktora Orbana.

Prema mađarskom izbornom sustavu, rezultat se pretvorio u dvotrećinsku većinu u parlamentu, dovoljnu za izmjenu ustava.

Nakon što predsjednik predloži kandidaturu, parlament može izabrati premijera uz potrebnu podršku od najmanje 50 posto zastupnika.

Izbor Petera Magyara za premijera smatra se formalnošću.

Sulyoka je parlament izabrao za predsjednika 2024. godine uz podršku Orbanove populističke stranke Fidesz.

Magyar je rekao da Sulyoka smatra "nelegitimnim" i pozvao je na njegovu ostavku nakon što se formira nova vlada.

Ako to ne učini, Tiszina frakcija u novom parlamentu uvest će ustavne amandmane koji bi omogućili njegovu smjenu s dužnosti, rekao je Magyar.