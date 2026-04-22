NAKON ORBANA

Poznat datum kada bi Magyar trebao prisegnuti kao premijer

Piše HINA,
Peter Magyar, čija je stranka Tisza pobijedila na mađarskim parlamentarnim izborima ranije ovog mjeseca, trebao bi prisegnuti za premijera 9. svibnja, prenosi agencija dpa

Predsjednik Tamas Sulyok u utorak je na Facebooku napisao da će se novi parlament sastati na svojoj inauguracijskoj sjednici tog datuma. Mađarska stranka desnog centra Tisza osigurala je 52 posto glasova na parlamentarnim izborima održanim 12. travnja, čime je okončana 16-godišnja vlast premijera Viktora Orbana.

Prema mađarskom izbornom sustavu, rezultat se pretvorio u dvotrećinsku većinu u parlamentu, dovoljnu za izmjenu ustava.

Nakon što predsjednik predloži kandidaturu, parlament može izabrati premijera uz potrebnu podršku od najmanje 50 posto zastupnika.

PROROČANSTVO O MAĐARIMA
Ništa se ne mijenja: Magyaru ne damo 270 milijuna eura. Magyar nama ne da Hernadija

Izbor Petera Magyara za premijera smatra se formalnošću.

Sulyoka  je parlament izabrao za predsjednika 2024. godine uz podršku Orbanove populističke stranke Fidesz.

Magyar je rekao da Sulyoka smatra "nelegitimnim" i pozvao je na njegovu ostavku nakon što se formira nova vlada.

Ako to ne učini, Tiszina frakcija u novom parlamentu uvest će ustavne amandmane koji bi omogućili njegovu smjenu s dužnosti, rekao je Magyar.

