Obavijesti

News

Komentari 0
PRVA SLUŽBENA IZVJEŠĆA

Poznat uzrok nesreće popularne uspinjače Gloria u Lisabonu

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Poznat uzrok nesreće popularne uspinjače Gloria u Lisabonu
Foto: PEDRO ROCHA

Iako se pojavila pitanja o održavanju opreme, izvješće navodi da je ona redovito pregledavana...

Lisabon je u srijedu potresla smrtonosna nesreća uspinjače Gloria, kada je puknuo kabel koji povezuje dvije kabine, usprkos brzim reakcijama kočničara, navodi se u prvom službenom izvješću o tragediji, prenosi Sky News.

Kabine su prešle tek šest metara kada su iznenada izgubile silu ravnoteže spojnog kabela. Kočničar je odmah aktivirao pneumatsku i ručnu kočnicu, no mjere nisu imale učinka. Kabina je nastavila nekontrolirano ubrzavati i iskočila iz tračnica pri brzini od oko 60 km/h, a cijela tragedija odvila se u manje od 50 sekundi.

Iako se pojavila pitanja o održavanju opreme, izvješće navodi da je ona redovito pregledavana. Vizualni pregled proveden je jutro nesreće, ali problematično područje, gdje je kabel puknuo, nije bilo vidljivo bez demontaže.

Uspinjača Gloria, koja je nacionalni spomenik i jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija Lisabona, povezuje trg Restauradores s četvrti Bairro Alto. Vožnja duga samo 265 metara traje tri minute i savladava strmo brdo, pri čemu se dvije kabine kreću u suprotnim smjerovima.

Nesreća se dogodila oko 18 sati kada je gornja kabina pojurila nizbrdo i udarila u zgradu udaljenu 30 metara od podnožja pruge.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)
KAZNENO PRIJAVILI PRIMALJU

Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)

Austrijansku su prijavili za nesavjesno liječenje, nakon što je tijekom poroda blizanaca u stanu preminulo jedno dijete. Žena je bila u stanu u svojstvu ovlaštene primalje
Osam sestara prvi put zajedno ljetuju: 'Kad je majka umrla, rekle smo ostati jedna uz drugu'
SESTRINSKA LJUBAV

Osam sestara prvi put zajedno ljetuju: 'Kad je majka umrla, rekle smo ostati jedna uz drugu'

Osam sestara prvi put su bile zajedno na ljetovanju • Kažu: Ovo je neprocjenjivo
Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi
NIJE KAZNENO ODGOVORAN

Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi

Kad dijete nema 14 godina, ono se ne može tretirati kaznenopravno, ali se po rješenju Zavoda za socijalnu skrb uključuje u tretman, bilo kroz instituciju ili izvaninstitucionalnu skrb, kaže socijalna pedagoginja Matea Babić.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025