Poznat uzrok nesreće popularne uspinjače Gloria u Lisabonu

Lisabon je u srijedu potresla smrtonosna nesreća uspinjače Gloria, kada je puknuo kabel koji povezuje dvije kabine, usprkos brzim reakcijama kočničara, navodi se u prvom službenom izvješću o tragediji, prenosi Sky News.

Kabine su prešle tek šest metara kada su iznenada izgubile silu ravnoteže spojnog kabela. Kočničar je odmah aktivirao pneumatsku i ručnu kočnicu, no mjere nisu imale učinka. Kabina je nastavila nekontrolirano ubrzavati i iskočila iz tračnica pri brzini od oko 60 km/h, a cijela tragedija odvila se u manje od 50 sekundi.

Iako se pojavila pitanja o održavanju opreme, izvješće navodi da je ona redovito pregledavana. Vizualni pregled proveden je jutro nesreće, ali problematično područje, gdje je kabel puknuo, nije bilo vidljivo bez demontaže.

Uspinjača Gloria, koja je nacionalni spomenik i jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija Lisabona, povezuje trg Restauradores s četvrti Bairro Alto. Vožnja duga samo 265 metara traje tri minute i savladava strmo brdo, pri čemu se dvije kabine kreću u suprotnim smjerovima.

Nesreća se dogodila oko 18 sati kada je gornja kabina pojurila nizbrdo i udarila u zgradu udaljenu 30 metara od podnožja pruge.