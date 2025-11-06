Obavijesti

KOBNI ROMOBILI

Poznata hrvatska sutkinja je najnovija žrtva el. romobila: Osjetila sam snažan udarac

Poznata hrvatska sutkinja je najnovija žrtva el. romobila: Osjetila sam snažan udarac
Osijek: Čitanje presude Julijani Nećak za ubojstvo sina | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jedna od posljednjih žrtava divljanja na romobilima je i hrvatska sutkinja Vesna Šimenić Kovač sa Županijskog suda u Osijeku. Ona je jedna od 29 osoba na području Osječko-baranjske županije koje su u prvih deset mjeseci ove godine stradale od posljedica prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači električnih romobila

Epidemija nesreća djece na električnim romobilima pokorila je Hrvatsku, a ogroman porast ozlijeđenih upravo zbog pada s e-romobila bilježe sve bolnice. Tako su u splitskom KBC-u samo u svibnju i lipnju nakon pada s e-romobila hospitalizirali 52 osobe, od kojih je čak 30 djece. Ništa bolje nije ni u drugim krajevima Hrvatske gdje su sve češće nesreće zbog divljaka na električnim romobilima koji mogu razviti brzinu i do 80 km/h. 

Žrtve nisu samo djeca. Jedna od posljednjih žrtava divljanja na romobilima je i hrvatska sutkinja Vesna Šimenić Kovač sa Županijskog suda u Osijeku. Ona je jedna od 29 osoba na području Osječko-baranjske županije koje su u prvih deset mjeseci ove godine stradale od posljedica prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači električnih romobila, pri čemu je jedna osoba, 70-godišnji vozač romobila, i izgubila život. Gospođa Šimenić Kovač provela je dva dana u KBC-u Osijek, a onda je otpuštena na kućnu njegu.

- Još me sve boli, usporena sam i nesposobna za bilo što raditi, a izgledam poput Rockyja, kao da sam izašla iz boksačkog ringa - rekla je sutkinja za Jutarnji list

 - Bilo je to prošloga utorka poslijepodne. Izlazila sam iz haustora noseći zeleni otpad da ga bacim u kantu i samo što sam iskoračila na nogostup, osjetila sam snažan udarac koji me srušio i istog trena sam se onesvijestila. Odjednom je samo bio mrak - rekla je Šimenić Kovač.

