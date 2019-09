Poznati optuženi za silovanje: Žrtve često šute jer se boje

Glumac Bill Cosby u kratkom vremenu prešao je put do omiljenog "američkog tatice" do omrznutog "seksualnog predatora". Milijunska publika morala se naučiti na novu sliku omiljenog zabavljača, u lisicama. Zbog niza silovanja prijetila mu je kazna u rasponu od 3 do 10 godina zatvora. Sud nije bio milostiv. Osuđen je na deset godina, prije mjesec dana. Afera je krenula prije točno 15 godina, a od jedne, broj žrtava Cosbyjeva libida narastao je na 15.

Slično je bilo i u slučaju velikog producenta Harveyja Weinsteina. Najprije jedna, a potom niz žrtava ovoga seksualnog predatora, osnivača studija Miramax, otvorile su dušu bez obzira na cijenu i poslovno uništile čovjeka koji je nekoć bio jedan od najvećih moćnika u svijetu filma. Weinsteinu prijeti od 5 do 25 godina zatvora. Takvi ljudi ne staju na jednoj žrtvi. Njih obuzima omnipotentni delirij, uvjerenje da sve mogu i da nikad neće biti kažnjeni.

„U glavama ovih ljudi vlada uvjerenje: dosad mi je sve polazilo za rukom, ja si mogu priuštiti svaki izazov", rekla je za Deutsche welle Sandra Schwark sa sveučilišta u Bielefeldu, nakon slučaja Weinstein.

„Kada prva žena iznese svoja iskustva u javnost, tada u pravilu slijede i ostale pogođene", pojasnila je Schwark. Znanstvenica koja je istraživala seksualno nasilje u radnom svijetu zaključila je da je nasilje posebice izraženo u „muškim" gospodarskim područjima. Slučaj Weinstein započeo je svjedočanstvom Ashley Judd, nastavio se s ispovijedima Angeline Jolie i Gwyneth Paltrow, te nizom manje poznatih.

'Svjedokinja je nevjerodostojna, optužbu odbacujemo'

Weinstein je danas poslovno uništen. No, pravosudna praksa nije obećavajuća. Čelnik Međunarodnog monetarnog fonda, Dominique Strauss Kahn bio je optužen zbog silovanja sobarice u New Yorku. Optužba je odbačena kad je žrtva, 32-godišnja imigrantica iz Gvineje, ocijenjena nevjerodostojnom svjedokinjom jer je ispričala nekoliko verzija događaja u hotelskoj sobi, da bi potom bilo ustanovljeno i kako je lagala u zahtjevima za azil a spominjala je i financijsku korist koju bi mogla izvući iz optužbe. Donald Trump za predsjedničke je utrke organizirao je konferenciju za tisak na kojoj su govorile četiri navodne žrtve seksualnog zlostavljanja bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona:

Kathleen Willey, Juanita Broaddrick, Kathy Shelton i Paula Jones. Broaddrick iz Arkansasa tvrdila je da ju je Clinton silovao dok je bio državni odvjetnik u Arkansasu.

"Davno je to bilo i ne želim to ponovno proći. Ne možete mu ništa, a ja neću upropastiti svoj ugled", rekla je Broaddrickova privatnim istražiteljima 1997. godine kada su je pokušavali nagovoriti da svjedoči protiv Billa. Svejedno su je dovukli kao svjedoka na suđenje, no ona je potpisala izjavu da je Bill nikad nije silovao. "Nisam htjela biti upletena i potpisom sam se nadala da će me sve to zaobići", rekla je nakon kasnije i to je ključni problem.

Najjači živi predator - Donald Trump - umjesto prozvanog, ponaša se kao prozivatelj. Izgrađen je od teflona, optužbe se od njega odbijaju i zasad je favorit u utrci za drugi mandat a kako smo vidjeli, ne libi se ni od optuživanja svojih protivnika za ono što se još češće pripisuje njemu samom.

Silovanja tema za sivu zonu

Hoće li se sa slučajem Škaro i u Hrvatskoj nešto zauvijek promijeniti? Ovo je, nema nikakve sumnje, najveća afera te vrste i jedna od onih koji pomiču granice.

Silovanja su kod nas uvijek bila tema za sivu zonu. O njima se nije govorilo. Nisu baš dolazila na naslovne strane, premda je riječ o izrazito traumatskoj formi nasilja. Jasno je i zašto: priča je uvijek stigmatizirala i žrtvu, ne samo počinitelja. Uvijek su kretale i sumnje, "a da nije dala neki povod"? Zato su mnoge šutjele. Tomu valjda dodati i teškoću s dokazivanjem kaznenog djela, koje se skoro uvijek odvija bez svjedoka, daleko od očiju javnosti.

Najpoznatiji je bio slučaj gospićkog hadezeovca Jose Mraovića, koji je zbog guranja prsta u anus američke košarkašice na sudu prvog stupnja bio oslobođen optužbe, s obrazloženjem da je riječ o bezazlenom pozdravu, koji je potom dobio naziv "ličko rukovanje". Sud višeg stupnja to ipak nije doživio kao akt ljubaznosti, makar i ličke, već kao spolno nasilje pa je Mraović odležao 20 mjeseci.

Saborski zastupnik HDZ-a Vice Vukojević bio je, međutim, godinama prozivan zbog navodnog silovanja u ratu, ali se vremenom pokazalo da je događaj izmišljen.

Joso Mraović, lani se pak - nakon 20 mjeseci zatvora - vratio u HDZ. "Iako u HDZ-u tvrde da lički silovatelj Joso Mraović nije opet njihov član, doznali smo da je aktivan od 16. srpnja, ima iskaznicu s brojem 00363052" napisao je Jutarnji ist prije godinu dana.