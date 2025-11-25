Obavijesti

'Poznati proizvođači čokolade povezani s krčenjem prašume'

U Liberiji se nalazi najveći preostali dio prašume Gornje Gvineje, gdje živi više ugroženih vrsta poput čimpanzi i šumskih slonova, navodi organizacija

Neke od najpoznatijih svjetskih čokolada, od Marsa do KitKata, vjerojatno su povezane s krčenjem šuma u  liberijskim prašumama unatoč tvrdnjama mnogih brendova o održivosti, prema istraživanju koje je u utorak objavila nevladina organizacija Global Witness. U Liberiji se nalazi najveći preostali dio prašume Gornje Gvineje, gdje živi više ugroženih vrsta poput čimpanzi i šumskih slonova, navodi organizacija. Između 2021. i 2024. Liberija je izgubila oko 250. 000 hektara šume u najvećim područjima gdje se proizvodi kakao u zemlji, poznatim kao "pojas kakaa", navodi se.

Visoke cijene kakaa u kombinaciji sa slabim urodom u susjednim zemljama proizvođačima kakaa potaknule su porast izvoza kakaa iz Liberije i širenje farmi.

Izvoznici kakaa uvelike se oslanjaju na seoske trgovce u regiji koji kupuju neselektivno, uključujući zrna povezana s krčenjem šuma, navodi se u izvješću.

Tvrtke zatim miješaju "sljedivi, certificirani kakao s nesljedivim zrnima" u okviru programa certificiranja koji im omogućuje da takvu čokoladu nazovu održivom, prema Global Witnessu.

ONA JE DOM MNOGIM VRSTAMA Surova realnost: Uništavanje amazonske prašume ubrzava se već drugi mjesec za redom
Surova realnost: Uništavanje amazonske prašume ubrzava se već drugi mjesec za redom

Studija navodi da njihovo istraživanje "implicira korporativne divove, uključujući Hershey, Mondelez (Cadbury), Nestle, Unilever i Mars".

"Veliki brendovi kupuju nesljedivi kakao u rasutom stanju koji skriva ogroman otisak deforestacije", rekao je istražitelj Global Witnessa Charlie Hammans.

Izvješće dolazi u trenutku kada se Europski parlament priprema za glasanje o odgađanju stupanja na snagu zakona kojim se zabranjuje uvoz proizvoda koji potiču krčenje šuma do kraja 2026. godine.

Zakon bi "zahtijevao od tvrtki koje prodaju u Europi da dokažu da su proizvodi poput čokolade u potpunosti sljedivi i stoga nisu povezani s deforestacijom", rekao je Global Witness.

Global Witness rekao je da je analizirao carinske podatke koji pokazuju sav izvoz kakaa iz Liberije teretnim brodovima u posljednje tri godine.

Dodatno je koristio podatke o gubitku šumskog pokrova za okruge Bong, Nimba i Lofa kako bi došao do količine izgubljenog šumskog zemljišta u pojasu kakaa.

Osim kakaovca, Global Witness kaže da su mala poljoprivreda, rudarstvo, proizvodnja palminog ulja i gume vjerojatno "također značajni čimbenici gubitka šuma".

