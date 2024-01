Poznatu ukrajinsku tužiteljicu i njezinu kćer pronašli mrtve: Nema tragova nasilne smrti

Olgu Mihajlovnu Kolinko, bivšu zamjenicu glavnog tužitelja Ukrajine, i njezinu kćer Jaroslavu su u srijedu pronašlo mrtve. Ruska novinska agencija Interfaks je, pozivajući se na izvore iz policije, objavila da na njima nema znakova nasilne smrti.

Majku i kćer su pronašli svaku u svojem stanu. Oba stana su bila zaključana iznutra, a pretpostavlja se da su žene preminule u različito vrijeme. Prema prvim informacijama, Olga je umrla prije dva mjeseca, a njezin kćer prije nekoliko tjedana.

Tijela su prebacili na sudsko-medicinsko vještačenje kako bi utvrdili točne uzroke smrti i donijeli odluku o daljnjem postupanju.

Olgu Kolinko su pronašli kada su zaposlenici stambene uprave, uz nadzor policije, razvalili vrata stana u kojem je živjela. Pozvali su ih susjedi jer se dan prije voda počela slijevati niz stepenice, nakon čega im nitko nije otvarao vrata.

Poznato je da je 71-godišnja Olga bila teško bolesna dugi niz godina te da se za nju brinula kćer Jarsolava, čije su tijelo pronašli u obližnjem stanu koji također pripada obitelji.

Olga Kolinko je obavljala funkciju zamjenika glavnog tužitelja Ukrajine dva puta i to u periodu od 1993. do 2000., pa onda ponovno od 2003. do 2005. godine. U periodu 2001. do 2003. bila je na čelu Ministarstva za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije za vrijeme mandata predsjednika Leonida Kučme.

Bila je i jedan od glavnih istražitelja u slučaju bivšeg ukrajinskog premijera Pavla Lazarenka, kojeg su na kraju osudili u SAD-u te se više nije vratio u Ukrajinu.

Kolinko je također vodila slučajeve protiv bivšeg potpredsjednika Aleksandra Tkačenka, kao i bivšeg tužitelja Svjatoslava Piskuna koji je neko vrijeme bio njen neposredni rukovoditelj. Optužila ga je za paralelne komercijalne aktivnosti dok je radio kao državni tužitelj.