‘Kolinda kao slepi putnik’ raspisali su se srpski mediji na spomen bivše predsjednice i aktualnog predsjednika Zorana Milanovića i njihovo zajedničko putovanje u New York. Točnije, Kolinda Grabar Kitarović otputovala je dan ranije u vlastitom angažmanu no na poziv Milanovića. I prije kampanje smo svjedočili netrpeljivim odnosima i nimalo laskavim rečenicama koje je sve do ovoga ljeta Milanović upućivao bivšoj predsjednici. Što se promijenilo pitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.