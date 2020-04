PP Pipo Čakovec - hrvatski potrošači su nam najvažniji!

U PP Pipo Čakovec zaposleno je približno 650 radnika, a s kooperantima, farmerima, brojka se penje na čak 1500 ljudi. Zbog toga se stalno ulaže u farme u Hrvatskoj kao i u proširenje proizvodnih kapaciteta u Čakovcu. Kompanija je to sa 110-godišnjom tradicijom u mesnoj industriji. Perutnina Ptuj proizvodi vrhunske domaće proizvode kontrolirajući cijeli proces od početka proizvodnog lanca, to je od hrane za piliće, pa do finalnih proizvoda, bilo to svježe meso ili mesna prerada.

Cijela proizvodnja temelji se na integriranom sustavu KSS (kvaliteta, sigurnost, sljedivost), gdje su svi procesi proizvodnje hrane od polja do stola strogo kontrolirani, tako i u vrijeme krizne situacije kao što je pandemija koronavirusa. Kroz dobru suradnju i partnerstva s farmerima, dobavljačima i poslovnim partnerima, posebno trgovcima, svi zajednički rade na tome da čak i u tim uvjetima građanima svakodnevno nude prave proizvode na policama. Desetljećima je kompanija uspjela održati snažnu prepoznatljivost i kvalitetu proizvoda. Kao pionir u svom području, sljedivosti do potrošača uvedena je još prije nekoliko godina. Sljedivost je mogućnost kontrole i praćenja uzgoja i proizvodnje, te plasmana mesa peradi od matičnog jata do finalnog proizvoda.

Svi proizvodi, koji se u Čakovcu proizvode u integriranom sistemu plod su domaćih radnika, domaćih kooperanata i domaćih sirovina. Proizvodni procesi započinju, odvijaju se i završavaju u Hrvatskoj. Perutnina Ptuj Pipo Čakovec upravlja mnogim “ikonskim” brendovima i dinamičnim portfeljem proizvoda koji prati suvremene trendove prehrane s kojima tvrtka pokazuje snažnu predanost potrošačima. Prisutnost u mnogobrojnim institucijama, ustanovama, hotelima i restoranima širom Hrvatske također su pokazatelj dugogodišnjeg rada i kvalitete u koju se svakodnevno ulaže.

Poboljšanje proizvoda ide u smjeru svjetskih trendova - zdravije, prirodnije i kvalitetnije. Također prema zahtjevu poslovnih kupaca razvijaju se u segmentu polupripremljenih i pripremljenih proizvoda, narezaka, otkoštenog mesa i drugo, a kako bi i partnerima i potrošačima omogućili brzu i jednostavnu pripremu uz vrhunsku kvalitetu i okus jela. Foto: NIKA Asortiman PP Pipo Čakovec obogaćen je Slim&Fit linijom šunki, ali i piletinom i puretinom linije Natur. Tu je i nova Piknik linija bez aditiva namijenjena novoj sezoni roštiljanja. Osim visokih standarda proizvodnje i ambalaže, ulaže se u informiranje potrošača, edukaciju, i prijedloge unutar struke te mnoga druga rješenja za brz i kvalitetan obrok suvremenog domaćeg i stranog potrošača.

Za nesmetano odvijanje poslovanja, ključni stup svakog poduzeća su zaposlenici. Zato se uz trenutni ciklus investicija u povećanje proizvodnih kapaciteta ulaže i u radnike, koji su izuzetno lojalni i vrijedni dugi niz godina što potvrđuje brojka od deset godina prosječnog radnog staža u društvu. S ulaskom u 2020. svima su im primanja porasla.

Kupujmo svi domaće proizvode jer mi brinemo o kvaliteti. A kupnjom domaćih proizvoda, čuvamo i radna mjesta.

Lokalni proizvodi za hrvatske potrošače

Međimursko pile ponosno nosi ime regije u kojoj je sjedište i proizvodnja Perutnine Ptuj Pipo Čakovec. Njegova specifičnost je domaća proizvodnja, žuta boja kože mesa, umjerena masnoća, bogatstvo proteinima, mala varijacija u težini, te svježina samog proizvoda, jer dolazi iz hrvatskih farmi.

Međimursko pile je hrvatski brend koji podrazumijeva vrhunsku kvalitetu i najbolji mogući užitak u jelu. Idealan je proizvod za potrošače, koji su uz vrhunsku kvalitetu zainteresirani za porijeklo proizvoda i odgovornu kupnju. „Trendovi idu u smjeru kontrole porijekla, te prehrane pilića odnosno uzgoja. Slijedeći najrelevantnije za mesnu industriju razvijamo proizvode koji su zdravi, u skladu sa svim zakonskim zahtjevima i zahtjevima potrošača, a nadogradili smo ih i sa našim najstrožim zahtjevima kvalitete i sigurnosti,“ dodao je na kraju Dubravko Folnović, direktor poduzeća.

Tema: Kupujmo domaće proizvode – čuvajmo radna mjesta