Davor Božinović obratio se javnosti nakon što je u vladi održan sastanak premijera i predstavnika Stožera.

- Razgovarali smo o popuštanju s obzirom na povoljniju situaciju. Popuštanja su postupna - rekao je Davor Božinović koji nije precizirao datum ublažavanja mjera.

- Broj okupljanja je ograničen na 25. To ćemo sigurno promijeniti i povećati na oko stotinu. Što se tiče ugostiteljskih objekata, još razgovaramo. Trenutno smo najbliži tome da otvorimo zatvorene dijelove restorana. Mjere u restoranima bit će one koje su vrijedile i ranije za unutarnje prostore. - rekao je Božinović.

- Povećanje broja ljudi odnosi se i na vjerske ustanove - dodao je.

- Što se tiče nošenja maski, to sad ne mogu reći, to je stručno pitanje. Činjenica je da optimizam baziramo na tome što će puno više ljudi boraviti vani, a vani se infekcija praktički ne širi putem aerosola. Ipak, širi se kapljičnim putem. To je logika one odredbe da se nose maske tamo gdje se okuplja velik broj ljudi i gdje nema razmaka - odgovorio je na pitanje o maskama.

- Zbog cijepljenja možemo razgovarati i o popuštanju kakvom se nismo donedavno nadali - rekao je Božinović te još jednom naglasio važnost cijepljenja.

- Ovo je poziv svima koji se mogu cijepiti da se cijepe jer u konačnici bez cijepljenja, ova se epidemija neće završiti - rekao je.

- Sve će nam biti lakše i sigurnije s većom procijepljenošću - dodao.je.