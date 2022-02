Prema legendi, pucanj iz Gričkog topa uništio je ručak paši koji se nalazio u turskom taboru koji je bio nadomak Zagreba. Turci su prekinuli opsadu, pokupili stvari i zbrisali.

Danas će u podne opet odjeknuti prasak na koji su Zagrepčani navikli, prasak topa s Kule Lotrščak.

Pratite uživo: Grički top opet puca

Peta generacija gričkih topnika

Turisti su nas često znali pitati zašto ne puca Grički top i kad će opet biti u pogonu. Nismo im znali odgovoriti, no napokon će top završiti svoj prisilni godišnji - ispričala nam je zaposlenica jednog od muzeja na Gornjem gradu.

Trenutni topnik je Alem Tutundžić, peta generacija gričkih topnika, a naslijedio je Stjepana Možara. Grički top je prestao pucati 28. ožujka 2020. godine nakon potresa koji je pogodio Zagreb.

To je bilo prvi put od Prvog svjetskog rata da Grički top ne puca. Trajalo je to do 11. svibnja 2020. kad je opet počeo pucati. Zadnji put je pucao 28. prosinca 2020. godine. Nakon toga je žestoki potres pogodio Petrinju.

Sad će, nakon 413 dana, opet označavati podne u Zagrebu.