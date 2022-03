'Ovi ispred grabe na Jarunu nek se više ne javljaju. Aviobomba na Jarunu? Pitajte to Banožića'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović sazvao je konferenciju za novinare na Pantovčaku. Obraćanje javnosti počelo je u 11 sati.

PRESICU PRATITE UŽIVO

- Neću i ne želim o tome je li bilo bombe u letjelici koja je pala na Jarunsku. To je teoretsko pitanje, to je stvar istrage. Ne mogu vam reći je li to bila ukrajinska ili ruska letjelica. Možda nikad nećemo ni saznati. Materijalni dokazi su gotovo pa uništeni, a i Ukrajina to nikad neće potvrditi.

Ministar Banožić kaže da je bilo fragmenata eksploziva.

- Rekao je što je rekao. Pozivam njegovog šefa, tj. Andreja Plenkovića da ga malo primiri. Ne mogu odgovarati za nekompetentnost, neznanje i neinteligenciju određenih ljudi.

Zoran Milanović uputio je apel Vladi.

- Kao što sam prije nekoliko mjeseci molio da uzmu američku donaciju od 80 Bradley vozila, sad ih molim da iznađu sredstava za sustav protuzračne obrane.