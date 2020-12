- Ni u jednom trenutku na\u0161 zdravstveni sustav nije do\u0161ao u situaciju da onaj tko je trebao skrb da ju nije dobio. Direktni tro\u0161kovi koje smo imali, od onih za zdravstvo do potpora za poduzetnike, za odr\u017eavanje normalnog \u017eivota, su gotovo 30 milijardi kuna. Toliko je ova 2020. dosada ko\u0161tala Hrvatsku u borbi s covidom-19 - rekao je premijer koji je dodao i da su\u00a0istodobno osigurali sredstva za gospodarski oporavak.

-\u00a0 Javnost ne zna o tome koliko smo proteklih tjedana radili na planu oporavka - ka\u017ee.

- Europska agencija za lijekove pomaknula je svoj rok od predvi\u0111enog 29. prosinca nekoliko dana ranije, \u0161to zna\u010di da \u0107e prve po\u0161iljke cjepiva u Hrvatskoj biti i nekoliko dana ranije nego \u0161to smo ranije promi\u0161ljali. Ovih dana \u0107e vlada donijeti i plan cijepljenja obzirom na dinamiku isporuku cjepiva, pa \u0107emo imati jasniju sliku dinamike cijepljenja u prvih \u0161est\u00a0mjeseci - ka\u017ee.

- \u0160to se ti\u010de novih mjera, ovih trenutaka konsolidiramo vi\u0161e mjera, predstavit \u0107emo ih javnosti u petak. Vidjet \u0107emo \u0161to \u0107emo produljiti ili postro\u017eiti i \u0161to donijeti od novih mjera kako bi prevenirali daljnje \u0161irenje epidemije - rekao je premijer.

U \u010detvrtak \u0107e biti na Vladi i to\u010dka oko aktivnih mjera zapo\u0161ljavanja. Ka\u017ee da \u0107e za sije\u010danj i velja\u010du nastaviti s mjerom od 4000 kuna naknade po radniku gdje \u0107e predvidjeti dodatnih 500 milijuna kuna.

- Imao sam vremena pratiti \u0161to se zbiva i moram otkloniti tezu oporbe da se njihove inicijative obra\u0111uju u Saboru kasno nave\u010der. Kad bi netko imao vremena gledati sabor vidio bi tko je pojeo vrijeme da bi onda kasnije rekao predsjedniku sabora ili ve\u0107inu da se njihove teme stavljaju kasnije. Tu smo pokazali otvorenost i otklonili mnoge teze koje su bile postavljanje - ka\u017ee.

- \u0160to se ti\u010de nacionalnog programa oporavka i otpornosti, mi \u0107emo to uputiti u petak, to je plan koji ima gotovo 600 strana i na njemu radimo od kolovoza. On \u0107e omogu\u0107iti kori\u0161tenje EU sredstava, to se radi o vi\u0161e od 6 milijardi eura nepovratnih sredstava, kad to pogledate u odnosu na BDP postaje jasno da to nije dobila nijedna druga zemlja EU. Uz to, imamo i 3.6 milijardi eura za zajmove koji su po najboljoj mogu\u0107oj\u00a0kamati, to je prakti\u010dki novac koji nema dodatan tro\u0161ak. Mi smo negdje u sredini u smislu dinamike dostavljanja nacionalnih planova, ali va\u017eno je da podsjetim da \u0107e taj novac biti usmjeren i zelenoj i digitalnoj tranziciji - izjavio je Plenkovi\u0107.

Na pitanje oko mjera Plenkovi\u0107 je rekao da se konsolidiraju prijedlozi\u00a0i da je sada najva\u017enije \u0161to vi\u0161e umiriti kretanje i kontakte.

- Ve\u0107 sada vidimo da su mjere koje smo prije donijeli po\u010dele pokazivati rezultate - rekao je Plenkovi\u0107.

- Od subote su svi srednjo\u0161kolci i fakultetu do 18. sije\u010dnja van sustava fakulteta i \u0161kola, time se smanjuje dinamika kretanja. Sad je bitno da vidimo ho\u0107e li mjere koje se odnose na propusnice, da li bi one smanjile kontakte, ali dopustite da jo\u0161 sutra tijekom dana obavimo konzultacije. Zamolio sam Frku Pete\u0161i\u0107a da to prokomentiramo i sa Znanstvenim savjetom, da vidimo sve \u0161to mo\u017eemo napraviti da\u00a0bi se smanjila dinamika -\u00a0rekao je.

- Ne mo\u017eemo gledati ovu pri\u010du jednodimenzionalno. Najavljivali smo da \u0107e jesen biti te\u0161ka, bilo je puno drugih koji su to negirali. Ono \u0161to \u010dinimo, \u010dinimo u cilju za\u0161tite zdravlja i ekonomije - rekao je Plenkovi\u0107.\u00a0

- Prate\u0107i situacije, povla\u010dimo poteze koji trebaju smanjiti zarazu - istaknuo je.

- Mi smo cijelo vrijeme donosili adekvatne i proporcionalne mjere. Borba protiv covida je utakmica koja je dinami\u010dna, kad smo znali manje nego \u0161to znamo danas, na prolje\u0107e smo poduzeli vrlo \u010dvrste mjere i imali smo dana kad nismo imali nijedan novi slu\u010daj, vidjeli smo kakve su reperkusije na gospodarstvo. Ako tu imamo 30 milijardi kuna tro\u0161kova, vlada mora voditi ra\u010duna o \u010ditavoj slici. Borba ide u kora s dinamikom epidemije. Na prolje\u0107e smo jasnije nego drugi najavljivali da \u0107e jesen biti gora, a bilo je aktera koji su to negirali u dru\u0161tvu. Re\u0107i \u0107u to otvoreno, utakmica borbe protiv borbe protiv covida traje od prvog dana. Razli\u010diti akteri u svakom trenutku \u017eele i\u0107i na liniji \"\u0161to gore, to bolje\",\u00a0 ja to razumijem. Vidjeli smo praksu nekih drugih zemalja koje su i\u0161le u puno \u010dvr\u0161\u0107e mjere i nisu imale tako dobre rezultate. Pratimo situaciju i povla\u010dimo poteze koji trebaju smanjiti\u00a0 zarazu. Semafor mo\u017eemo imati, ali mi iz dana u dan pratimo situaciju -\u00a0rekao je.

Na pitanje oko ankete N1 televizije i slabog povjerenja gra\u0111ana u sto\u017eer rekao je da nije anketu gledao i da ju ne do\u017eivljava pretjerano bitnom da je komentira danas te je nastavio:

- U kona\u010dnici, bitka protiv covida dobiva se na 2 aspekta. Sto\u017eer je tijelo vlade, sve su to tijela vlade, ti ljudi su tu sukladno politi\u010dkim odlukama. Nema politiziranja rada sto\u017eera. Donose mjere koje podr\u017eava i sabor i Ustavni sud. \u0160to se ti\u010de kombinacije mjera, samo dobar miks ta 2 aspekta ostvaruje rezultat, a to nije jednostavno. Ja sam vi\u0161e puta rekao da i u kazne idemo nerado. Svjesni smo da ovo nije bolest od koje se ne umire. Ona odnosi starije ljude i ljude s komorbiditetima, ali neovisno o tome koliko netko ima godina nama je svaki \u017eivot va\u017ean. Nema sjednice vlade na kojoj nisam nagla\u0161avao osobnu odgovornost svakog pojedinca. Nema nijednog dokumenta, pacijenta, dokumenta u zdravstvenim\u00a0ustanovama koji nije transparentno proveden i zaveden. Nema uljep\u0161avanja. Naravno da je u kona\u010dnici sva odgovornost na onom tko upravlja zemljom. Mi se se ovom bole\u0161\u0107u borimo na najodgovorniji na naju\u010dinkovitiji na\u010din na koji znamo - ka\u017ee.

O pobjedi nad Covidom u prvom poluvremenu

- \u0160to se ti\u010de izjave o pobjedi nad Covidom-19 u prvom poluvremenu, to je to\u010dno.\u00a0U svibnju i lipnju smo do\u0161li na situaciju da nije bilo 10 ili 12 zara\u017eenih. To je omogu\u0107ilo da imamo izbore i sezonu - rekao je premijer i dodao da to nije slavodobitnost i da iza toga stoji.

- Imali smo bolju sliku nego mnoge zemlje EU, bez obzira na to \u0161to je drugi val ovakav kakav je. Znali smo da \u0107e zima i jesen biti te\u017ea nego prolje\u0107e, nismo uzalud imali Znanstveni savjet, oni su nam ukazivali na sezonalnost virusa, to je bilo notorno i javno komuniciramo. Nije ovo ne\u0161to \u0161to poga\u0111a samo Hrvatsku.\u00a0Pogledajte brojeve u Sloveniji i Njema\u010dkoj, tamo su unato\u010d brojnim restriktivnim mjerama lo\u0161e brojke. Covid je unato\u010d svemu vrlo intenzivan - rekao je.

Na pitanje o uvo\u0111enju mjera tek krajem studenog ka\u017ee:

- Meni je \u017eao zbog svakog preminulog sugra\u0111anina. Nismo \u010dekali. Mjere postoje svo ovo vrijeme, nema trenutka da neke od mejra nisu na snazi. Pristup koji se imao bazirao se na temeljnoj postavci, a to je shva\u0107anje svih na\u0111ih gra\u0111ana o ozbiljnosti situacije i na povjerenju gra\u0111ana. Svjesni smo da svi moraju znati da je covid-19 ozbiljna bolest. Nerado smo i\u0161li u kazne, po\u0161tujem hrvatski narod i po\u0161tujem njegovu odgovornost. Mi smo o tome cijelo vrijeme govorili, ali istodobno, to \u0161to \u0107e cijepljenje krenuti sada ne zna\u010di da \u0107emo mi u roku mjesec dana procijepiti cijelu javnost. Antivakserski pokreti postoje, mi smo u Dubrovniku imali situaciju da 50% djece nije bilo cijepljeno protiv ospica. Mi \u0107emo se osloniti na znanost i na struku - naglasio je.

Nastavio je kako imamo predstavnike oporbe koji idu na bizarne skupove i onda napadaju Vladu da nisu donijeli mjere na vrijeme. Ka\u017ee da trebamo iskoristiti ovaj perio da se umirimo.

- Koristimo Zoomove, Webexe, ja se sad u to razumijem puno bolje nego prije, samo se nemojmo dru\u017eiti vi\u0161e nego \u0161to treba. Nema te restriktivne mjere koja \u0107e biti bolja od odgovornog pona\u0161anja.\u00a0I ja sam se pazio, ali dobio sam covid od supruge. Nikad dosta ozbiljnosti i odgovornosti Sre\u0107om nisam nikog zarazio, ali razumijem da je za one krhkog zdravlja ovo devastiraju\u0107e - rekao je.

Na pitanje je li normalno da u drugoj najve\u0107oj bolnici u dr\u017eavni nema tople vode rekao je da vjeruje da \u0107e ravnatelj Me\u0161trovi\u0107 to rije\u0161iti.\u00a0