Plenković: 'Razgovarao sam sa Zelenskim. I dalje ćemo pružati potporu Ukrajini na putu u EU'

S početkom u 11 sati, predsjednik vlade Andrej Plenković će na sjednici u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici raspraviti o dvije odluke. Prva je vezana uz potporu primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom covid-19 u ovoj godini.

Druga je za potporu posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane. Vlada će donijeti i odluku o produljenju istražnog razdoblja u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na istražnom prostoru ugljikovodika.

PRATITE SJEDNICU VLADE UŽIVO:

- Razgovarao sam s predsjednikom Zelenskim, zamoljeni smo da i dalje pružamo potporu ukrajinskom putu EU, to ćemo i činiti, poručio je na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković. Dodao je da je bio u kontaktu s ostalim predsjednicima EU te da su složni da se pomoć Ukrajini mora nastaviti.

Osvrnuo se i na sastanak s Draganom Čovićem.

- Ukoliko do izmjena izbornog zakona BiH ne dođe, to će biti loše. Ukoliko izbori budu organizirani kako je to sada, mi smatramo da će to biti loše za međusobne odnose i funkcioniranje institucije. To govorimo kao susjed, prijatelj i partner i nadamo se da će prevladati razum da se nađe rješenje - rekao je.

Najavio je i objavu natječaja vrijednog 1,22 milijarde kuna za izgradnju i dogradnju predškolskih institucija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojim će se otvoriti preko 16.000 mjesta u dječjim vrtićima.

Vlada je usvojila izmjene Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva u prometu, a donijela je i programe potpora u sektoru peradarstva te primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini.

