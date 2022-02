Premijer Andrej Plenković daje izjavu nakon što je policija jutros upala u kuću u Međimurju ministra graditeljstva Darka Horvata zbog sumnje u povezanost sa zlouporabom ovlasti njegove nekadašnje pomoćnice, a sada osumnjičene Ane Mandac.

- Jutros je uhićen ministar Horvat. Koliko ja shvaćam, vidim da je riječ o događajima iz 2018. godine, tada je bio ministar gospodarstva u našoj prvoj vladi. Spominju se Aladrović, Milošević, to je indikativan tajmning, posebno nakon ovog tjedna. Očekujem da sad svi još jednom potvrdimo da DORH nije pod šapama HDZ-a i da rade neovisno. Ali, očito da imaju neki svoj razlog za ovu dramatičnu žurnost, pa i ovakvo uhićenje ministra. Očekujem da obavijeste javnost što je toliko hitno da se ide uhititi ministra. To je samo još jednom bilo, koliko ja znam - rekao je premijer.

- Neprihvatljivo je ovo što cijelo jutro govore ljudi u eteru koji ne bi trebali imati nikakvo saznanje o cijelom postupku. Sumnjam da to nije kazneno djelo, netko iz sustava pušta informacije novinarima, a onda ti mediji stvaraju dojam dramatičnosti - dodao je.

- Pozivam šeficu DORH-a da javnosti kaže što je tako žurno da se uhiti ministar na dužnosti, tražim da to objasni. Vjerujem da će, ako imaju, pokazati čvrste dokaze. Meni djeluje nerazmjeran ovaj potez s obzirom na predmet koji se radi. Ali siguran sam da rade zakonito i nepirstrano, pa neka o tome i obavijeste javnost - zaključio je.

- Parlamentarna većina je stabilna, sve sam ih kontaktirao, oni su svi uz vladu, nikakva izvanrednost nije na dnevnom redu. Što će se događati, vidjet ćemo, mi nemamo više saznanja. Kad saznamo više, onda ćemo donositi odluke. Neće biti nikakvih prijevremenih izbora, ne trebate plasirati tu tezu - rekao je.

- Da ispravim krive citate, ja sam rekao da meni oporba neće smjenjivati ministre, ali ja mogu. Ja stalno imam mandate svih članova na raspolaganju. Odlučit ću o tome kad saznamo više o čemu se radi. Očekujem da DORH, oni znaju o čemu se ovdje radi, da zbog interesa javnosti pa i samog interesa vlade i svih nas, objasne sve - kaže Plenković.

- Ne znam ništa drugo osim onog što čitam iz medija. Ako je netko uhićen, taj ministar ne može biti, to je jasno, posebno ako ostane tamo - dodao je.

- Pravosudne institucije su sasvim sigurno neovisne od Vlade i HDZ-a, a jesu li neovisne od nekoga drugog – ne znam. Netko je imao motiv da ovaj tajming bude baš sada. Meni taj tajming ne djeluje neutralno - rekao je Plenković.

- Ovo je nešto što se događa i što očito traje, nije moglo biti od jučer do danas, što se dogodilo, zašto takva žurnost, netko će to trebati objasniti - rekao je Plenković. Ne vidim kakva je to hitnost i zbog čega se ministra nije moglo pozvati na razgovor, rekao je.

'Zvati ću glavnu državnu odvjetnicu'

- U svakom slučaju vrlo neobičan potez, ja ću zvati glavnu državnu odvjetnicu da mi objasni o čemu se ovdje radi, mislim da uhićenje ministra to zaslužuje i javnost ovo zaslužuje znati - rekao je Plenković.

Upitan ruši li DORH Vladu, Plenković je odgovorio. “Neće je srušiti ni DORH niti bilo tko drugi”.

Za ovakav potez očekujem od DORH-a da objasni zašto se ide uhititi ministra

I USKOK se oglasio o uhićenju ministra Darka Horvata.

- U tijeku je uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji kao rezultat istraživanja koji ovaj ured vodi s policijskim nacionalnim uskokom. Istraživanjem je obuhvaćemo više osoba, možemo potvrditi da je među uhićenima jedna osoba državni dužnosnik. Sumnja se da su počinile kaznena djela protiv službene dužnosti. O daljnjem postupanju javnost će biti obaviještena - rekao je glasnogovornik USKOK-a, Sergej Abramov.

