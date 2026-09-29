Dijele prijevoz, pedaliraju: Tko su ljudi iza aplikacija koje su postale hit usred štrajka?

Štrajk ZET-a gotovo je preko noći promijenio način na koji se Zagrepčani kreću gradom. Dok tramvaji i autobusi stoje, građani traže alternativne načine prijevoza, a posljednjih dana pojavilo se i nekoliko aplikacija i stranica koje im pokušavaju pomoći.

Jedna od njih je "Idemo", besplatna web aplikacija koju je napravio Svemir Vranko. Iza stranice Idemo stoji Svemir Vranko, koji je ideju o povezivanju ljudi koji imaju slobodna mjesta u automobilu s onima kojima treba prijevoz počeo razvijati još početkom 2000-ih.

Kako je ispričao Jutarnjem listu, ideja mu je pala na pamet u San Franciscu. Promatrao je kolone automobila na Golden Gateu i primijetio koliko se ljudi vozi u automobilima koji imaju prazna sjedala. Tada je zamislio sustav koji bi vozače i putnike mogao jednostavno povezati. Problem je bio što su u to vrijeme od tehnologije imali praktički samo MMS.

Foto: Screenshoot/

Prvu verziju ideje nazvao je Town Hitch, odnosno "stopiranje u gradu". Kasnije ju je pokušao promovirati u Zagrebu, ali nije zaživjela. Nakon toga razvijao je slične ideje u Berlinu, gdje je osmislio i Bemeup, odnosno "Teleportiraj me", namijenjen povezivanju ljudi koji putuju između gradova.

Kad je vidio da bi zbog štrajka ZET-a velik broj Zagrepčana mogao ostati bez javnog prijevoza, odlučio je ponovno aktivirati tu ideju, piše Jutarnji list. U petak navečer počeo je raditi novu verziju stranice, a već u subotu ju je objavio. Prva verzija bila je previše komplicirana i nije radila kako je zamislio, pa ju je ponovno napravio tako da ima samo ono najvažnije - povezati osobu koja traži prijevoz s vozačem koji ima slobodno mjesto.

Vranko nije profesionalni programer. Desetljećima se bavi ekološkim prijevozom, gotovo tri godine radio je u Tesli, a danas radi kao edukator u socijalnoj skrbi. Programiranje je uglavnom učio sam.

Foto: Screenshoot/

Stranica je u kratkom vremenu skupila gotovo 20.000 pregleda, a korisnici mogu unaprijed upisivati i vožnje za buduće datume. Vranko ideju ne vidi samo kao privremeno rješenje za vrijeme štrajka. Želi da Idemo dugoročno postane zagrebačka usluga koja bi ljudima pomogla smanjiti broj automobila na cestama, emisije CO2 i pritom ih povezala s drugim ljudima. U budućnosti je moguća i suradnja na razvoju pune aplikacije, no za to bi, prema njegovim riječima, trebalo nekoliko mjeseci rada.

Sama stranica funkcionira kao digitalna oglasna ploča. Vozač upiše odakle kreće, kamo ide, kada putuje i koliko slobodnih mjesta ima. Putnik može pretražiti vožnje koje mu odgovaraju, a nakon toga se vozač i putnik izravno dogovaraju putem WhatsAppa.

Vranko pritom naglašava da Idemo nije prijevoznička platforma. Stranica ne organizira prijevoz, ne uzima proviziju i ne sudjeluje u dogovoru između vozača i putnika. Također ne provjerava identitet korisnika, vozačku dozvolu, automobil ni pouzdanost osobe koja nudi ili traži prijevoz. Korisnici zato sami preuzimaju odgovornost za dogovorenu vožnju.

Školjka prati gdje su tramvaji i autobusi

Druga korisna stranica koja se posljednjih dana našla u fokusu je ZET Uživo, odnosno neslužbena web aplikacija dostupna i preko domene zet.skoljka.org.

Iza nje stoji hrvatski informatičar i programer Ivica Kičić, koji ju je napravio kao svoj osobni, nezavisni projekt. Aplikacija je nastala nakon što je ZET javno otvorio svoje GTFS podatke, odnosno podatke koji omogućuju praćenje javnog prijevoza.

Ideja je Zagrepčanima omogućiti da u stvarnom vremenu vide gdje se nalaze tramvaji i autobusi, koje su linije u prometu i koliko je određeno vozilo udaljeno od njihove stanice. Na karti se mogu pronaći i stanice javnog prijevoza, provjeriti vozni red, a moguće je i podijeliti lokaciju konkretnog tramvaja ili autobusa.

To je posebno korisno tijekom štrajka jer se situacija sa ZET-ovim linijama mijenja, pa klasični vozni red nije dovoljan. Aplikacija prikazuje stvarno kretanje vozila, uz napomenu da podaci mogu povremeno kasniti ili odstupati.

ZET Uživo nije službena ZET-ova aplikacija niti je povezana s Gradom Zagrebom. Koristi javno dostupne podatke koje objavljuje ZET, a aplikacija ih automatski osvježava.

Ivica je 9-struki državni pobjednik, najbolji osnovnoškolski natjecatelj u povijesti i osvajač dva IOI zlata, stoji na Facebooku Zagrebačkog računalnog saveza. Prvu pobjedu ostvario je kao učenik 4. razreda. Škola nije bila prijavila Ivicu za županijsko natjecanje za Grad Zagreb, no zato ga je tadašnji tajnik Županijskog povjerenstva (Zdravko Škokić) nakon kraćeg razgovora, na dan natjecanja, prepoznao i stavio na spisak službenih natjecatelja uz obrazloženje da namjena organizacijskih Pravilnika ne može biti zabrana sudjelovanja zbog propusta škole.

Ivica je već te iste 2003. godine u Cresu postao džavni pobjednik za 4. razrede i za podskupinu do 6. razreda, tajnik je bio smijenjen.

Bajs ruši rekorde

Za građane koji su se tijekom štrajka prebacili na bicikle postoji i aplikacjia Bajs, na kojoj se može provjeriti koliko je bicikala trenutačno dostupno na gradskim stanicama. Ako na najbližoj stanici nema bicikla, korisnik može provjeriti gdje ga ima ili uključiti obavijest kada se bicikl pojavi.

Iza ideje Nextbike, na kojem se sada temlji zagrebački Bajs, nalaze se Ante Gustin i Krešimir Dvorski, a njihova ideja osvojila je drugo mjesto na natječaju "Pametnom idejom do uspjeha" portala Pametna kuna i 24sata.

Aktivacija računa naplaćuje se 10 € koji će biti pretvoreni u kredite za vožnju vidljive u nextbike aplikaciji. 50 centi košta vožnja od 30 minuta, mjesečna pretplata je 5 eura, a godišnja 30 eura.

U posljednjim danima Grad Zagreb bilježi velik porast potražnje za uslugom Bajs. U samo nekoliko dana registrirano je više od 7.281 novih korisnika, dok je broj najmova u odnosu na prošli ponedjeljak porastao za gotovo 88%.

Samo jučer korisnici su ostvarili čak 24.509 vožnji, što predstavlja najveći dnevni rezultat od pokretanja sustava. Svaki pojedini Bajs bicikl unajmljen je preko 12 puta u danu.

Ovih dana veliku popularnost bilježi i stranica Bajs.informacija.hr na kojoj možete pratiti svu statistiku oko usluge Bajs.