Nove mjere s obzirom na trenutnu epidemiolo\u0161ku situaciju u Hrvatskoj su sljede\u0107e:

\u00a0- Najva\u017enija stavka novih mjera je ograni\u010davanje broja ljudi koji smiju prisustvovati javnim okupljanjima na 50. Na sprovodima i vjen\u010danjima do 30 osoba. Na ostalim privatnim okupljanjima najvi\u0161e 15 osoba. Svadbe mogu trajati do pono\u0107i, a ostalo do 22 sata



Sportska natjecanja bez gledatelja - rekao je \u0161ef Nacionalnog sto\u017eera\u00a0Davor Bo\u017einovi\u0107.

Nadalje, javna doga\u0111anja, te okupljanja i sve\u010danosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22,00 sata, osim svadbi\u00a0koje mogu trajati najdulje do pono\u0107i.

Okupljanja i sve\u010danosti koje se odr\u017eavaju u ugostiteljskim objektima mogu trajati najdulje do kraja radnog vremena tog ugostiteljskog objekta utvr\u0111enog odlukom Sto\u017eera civilne za\u0161tite Republike Hrvatske o privremenom ure\u0111ivanju rada i ograni\u010davanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pru\u017eatelja ugostiteljskih usluga

Zabranjena je prodaja alkohola\u00a0u vremenu od pono\u0107i do 6,00 sati.

Zatim,\u00a0obvezno je kori\u0161tenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kada nije mogu\u0107e odr\u017eavati fizi\u010dku distancu od najmanje 1,5 metar te je obavezno kori\u0161tenje maski za prilikom ulaska i boravka na grobljima.

Obvezno je vo\u0111enje\u00a0pisane evidencije sudionika na svim javnim doga\u0111anjima, okupljanjima i sve\u010danostima na kojima je prisutno vi\u0161e od 15 osoba.

Obvezno je\u00a0dostavljanje\u00a0obavijesti o odr\u017eavanju svih javnih doga\u0111anja, okupljanja i sve\u010danosti na kojima se o\u010dekuje dolazak vi\u0161e od 30 osoba nadle\u017enoj slu\u017ebi Ravnateljstva civilne za\u0161tite

Mjere se odre\u0111uju u trajanju od 14 dana.

Ministar Vili Bero\u0161 je rekao da \u0107e se opet aktivirati\u00a0 zagreba\u010dka Arene, kao tercijarni centar za prihvat bolesnika. U nju se ne bi smje\u0161tali te\u0161ki bolesnici.

-\u00a0Osnovni je izazov zdravstveni sustav i njegovo potencijalno preoptere\u0107enje. Ju\u010der je na bolni\u010dkom lije\u010denju bilo 825 pacijenata. Imamo 8 vi\u0161e nego ju\u010der na respiratoru. Na\u017ealost, preminulo je osam\u00a0sugra\u0111ana. Pratimo situaciju u KB Dubrava koja je glavni oslonac. Imaju 226, \u0161est\u00a0vi\u0161e nego ju\u010der. Prilago\u0111avamo se dalje, odredili smo prioritete. Ve\u010deras je sastanak ekspertne skupine Kriznog sto\u017eera. Aktivirat \u0107emo od ranije postoje\u0107e planove, aktiviramo Arenu - kazao je Bero\u0161.

\u00a0-\u00a0\u00a0Areni \u0107e biti smje\u0161teni pacijenti s bla\u017eom klini\u010dkom slikom.\u00a0Vrlo brzo je mogu\u0107e postaviti kapacitet do 1000 kreveta, ali ako bude trebalo mo\u017eemo i znatno vi\u0161e -\u00a0\u00a0kazao je Bero\u0161 i dodao da zasad ne mo\u017ee govoriti o to\u010dnom broju kreveta koji \u0107e biti smje\u0161teni u Areni.

Ravnatelj HZJZ-a\u00a0Krunoslav Capak rekao je\u00a0da, s obzirom na porast broja zara\u017eenih, Hrvatska nije otok jer je epidemiolo\u0161ka situacija lo\u0161a i u susjedstvu te drugim europskim zemljama.

- U \u010ditavoj Europi i svijetu raste broj novooboljelih. Kako u zadnje vrijeme imamo stalno obaranje rekorda, tako nam je incidencija visoka. Tako nam je trenuta\u010dno na 100.000 stanovnika incidencija 399 - otkrio je Capak\u00a0\u00a0te dodao kako je najva\u017eniji epidemiolo\u0161ki postupak rano dijagnosticiranje i slavljenje ljudi u izolaciju po \u010demu su poduzete brojne mjere, zaposleni novi ljudi i odobrene edukacije te odobren studentski rad.

- Imamo dobrovoljce studente medicine koje \u0107emo rasporediti - rekao je Capak te istaknuo kako u cijeloj zemlji imamo brojna mikro\u017eari\u0161ta.. Tako\u0111er,\u00a0\u00a0komentirao je i problem hvatanja kontakata zara\u017eenih osobe te podsjetio\u00a0da su zaposlene i osobe iz medicinskih drugih struka koje epidemiolozima poma\u017eu u evidentiranju kontakata zara\u017eenih osoba, kao i studenti.

- Od prekju\u010der smo svima koji se testiraju po\u010deli dijeliti anketu koji ispunjavaju dok \u010dekaju rezultate kako bi nam pomogli u evidentiranju kontakata -\u00a0\u00a0kazao je\u00a0Capak te dodao kako\u00a0zasad ne\u0107e skra\u0107ivati vrijeme odre\u0111eno za samoizolaciju.

\u00a0

Beroš: Aktivirat ćemo Arenu i tamo će biti oni blaže oboljeli

Stožer je predstavio nove mjere koje stupaju na snagu od ponoći. Ministar Vili Beroš rekao je da je u zagrebačkoj Areni vrlo brzo moguće postaviti kapacitet do 1000 kreveta. To će biti tercijarni centar

<p>Sastao se Nacionalni stožer, ali i ekspertna skupina Kriznog stožera Ministarstva zdravstva kako bi se dogovorili detalji prilagodbe novonastaloj situaciji s porastom broja novozaraženih. Predstavili su nove mjere koje od ponedjeljka stupaju na snagu.</p><p>Nove mjere s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj su sljedeće:</p><p> - Najvažnija stavka novih mjera je ograničavanje broja ljudi koji smiju prisustvovati javnim okupljanjima na 50. Na sprovodima i vjenčanjima do 30 osoba. Na ostalim privatnim okupljanjima najviše 15 osoba. Svadbe mogu trajati do ponoći, a ostalo do 22 sata<br/> Sportska natjecanja bez gledatelja - rekao je šef Nacionalnog stožera <strong>Davor Božinović.</strong></p><p>Nadalje, javna događanja, te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22,00 sata, osim svadbi koje mogu trajati najdulje do ponoći.</p><p>Okupljanja i svečanosti koje se održavaju u ugostiteljskim objektima mogu trajati najdulje do kraja radnog vremena tog ugostiteljskog objekta utvrđenog odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga</p><p>Zabranjena je prodaja alkohola u vremenu od ponoći do 6,00 sati.</p><p>Zatim, obvezno je korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar te je obavezno korištenje maski za prilikom ulaska i boravka na grobljima.</p><p>Obvezno je vođenje pisane evidencije sudionika na svim javnim događanjima, okupljanjima i svečanostima na kojima je prisutno više od 15 osoba.</p><p>Obvezno je dostavljanje obavijesti o održavanju svih javnih događanja, okupljanja i svečanosti na kojima se očekuje dolazak više od 30 osoba nadležnoj službi Ravnateljstva civilne zaštite</p><p>Mjere se određuju u trajanju od 14 dana.</p><h2>Beroš: Jučer je na bolničkom liječenju bilo 825 pacijenata.</h2><p>Ministar <strong>Vili Beroš </strong>je rekao da će se opet aktivirati zagrebačka Arene, kao tercijarni centar za prihvat bolesnika. U nju se ne bi smještali teški bolesnici.</p><p>- Osnovni je izazov zdravstveni sustav i njegovo potencijalno preopterećenje. Jučer je na bolničkom liječenju bilo 825 pacijenata. Imamo 8 više nego jučer na respiratoru. Nažalost, preminulo je osam sugrađana. Pratimo situaciju u KB Dubrava koja je glavni oslonac. Imaju 226, šest više nego jučer. Prilagođavamo se dalje, odredili smo prioritete. Večeras je sastanak ekspertne skupine Kriznog stožera. Aktivirat ćemo od ranije postojeće planove, aktiviramo Arenu - kazao je Beroš.</p><p> - Areni će biti smješteni pacijenti s blažom kliničkom slikom. Vrlo brzo je moguće postaviti kapacitet do 1000 kreveta, ali ako bude trebalo možemo i znatno više - kazao je Beroš i dodao da zasad ne može govoriti o točnom broju kreveta koji će biti smješteni u Areni.</p><h2>Capak: 'U cijeloj zemlji imamo brojna mikrožarišta'</h2><p>Ravnatelj HZJZ-a <strong>Krunoslav Capak </strong>rekao je da, s obzirom na porast broja zaraženih, Hrvatska nije otok jer je epidemiološka situacija loša i u susjedstvu te drugim europskim zemljama.</p><p>- U čitavoj Europi i svijetu raste broj novooboljelih. Kako u zadnje vrijeme imamo stalno obaranje rekorda, tako nam je incidencija visoka. Tako nam je trenutačno na 100.000 stanovnika incidencija 399 - otkrio je Capak te dodao kako je najvažniji epidemiološki postupak rano dijagnosticiranje i slavljenje ljudi u izolaciju po čemu su poduzete brojne mjere, zaposleni novi ljudi i odobrene edukacije te odobren studentski rad.</p><p>- Imamo dobrovoljce studente medicine koje ćemo rasporediti - rekao je Capak te istaknuo kako u cijeloj zemlji imamo brojna mikrožarišta.. Također, komentirao je i problem hvatanja kontakata zaraženih osobe te podsjetio da su zaposlene i osobe iz medicinskih drugih struka koje epidemiolozima pomažu u evidentiranju kontakata zaraženih osoba, kao i studenti.</p><p>- Od prekjučer smo svima koji se testiraju počeli dijeliti anketu koji ispunjavaju dok čekaju rezultate kako bi nam pomogli u evidentiranju kontakata - kazao je Capak te dodao kako zasad neće skraćivati vrijeme određeno za samoizolaciju.</p><p> </p>