Novi broj tjednika Express donosi manje poznate pojedinosti iz postupka izbora glavne kandidatkinje za šeficu Vrhovnog suda, a neke od njih bacaju i novo svjetlo na kontroverze koje okružuju tu priču...
Prava istina o sutkinji Mirti Matić: Problem je da je 2021. glasala protiv izbora Turudića
Klasificirani dokument glavnog državnog odvjetnika, dostavljen Odboru za pravosuđe Hrvatskog sabora, otvorio je novu pukotinu u ionako napetim odnosima pravosuđa i politike. Umjesto rutinskog saslušanja kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirte Matić, zastupnike je dočekala vijest da se ime favorizirane sutkinje spominje u spisu jedne od najeksponiranijih Uskokovih istraga posljednjih godina, aferi Advent.
