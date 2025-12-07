Obavijesti

Prava istina o sutkinji Mirti Matić: Problem je da je 2021. glasala protiv izbora Turudića

Prava istina o sutkinji Mirti Matić: Problem je da je 2021. glasala protiv izbora Turudića
Novi broj tjednika Express donosi manje poznate pojedinosti iz postupka izbora glavne kandidatkinje za šeficu Vrhovnog suda, a neke od njih bacaju i novo svjetlo na kontroverze koje okružuju tu priču...

Klasificirani dokument glavnog državnog odvjetnika, dostavljen Odboru za pravosuđe Hrvatskog sabora, otvorio je novu pukotinu u ionako napetim odnosima pravosuđa i politike. Umjesto rutinskog saslušanja kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirte Matić, zastupnike je dočekala vijest da se ime favorizirane sutkinje spominje u spisu jedne od najeksponiranijih Uskokovih istraga posljednjih godina, aferi Advent.

