Pravda za Kristiana Vukasovića nije spora, nego je neće biti...

Požutjelih brkova od dima cigareta, Stipan Vukasović pali jednu za drugom, evo već šest godina i mjesec dana. Žena mu se u međuvremenu razboljela. Bori se sam. Liježe sa svojom mukom. Ovih dana došla je napokon dobra vijest - valjda prva od 24. kolovoza 2019., kad je njegov Kristian preminuo u splitskoj bolnici. S velikim hematomom na trbuhu koji je Stipan vidio i za koji se ni danas ne zna kako je nastao. Ako zadarski sud traži vještačenje od Medicinskog fakulteta u Zagrebu, to je jako dobar znak. U procesu Vukasović protiv države, smatra odvjetnik obitelji Vinko Ljubičić, umorni čovjek Stipan sad je favorit. Za 24sata kaže i da presudu očekuje do kraja godine. Dakle, na Božić će biti šest godina i četiri mjeseca otkako je Kristian preminuo.

