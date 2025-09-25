Nisu njega ubili splitski kriminalci, ako su ga u zatvoru tukli. Niti sudac Marijo Franetović, koji ga je poslao iza rešetaka. Kao ni zatvorski čuvari. Kristiana Vukasovića ubila je država
Pravda za Kristiana Vukasovića nije spora, nego je neće biti...
Požutjelih brkova od dima cigareta, Stipan Vukasović pali jednu za drugom, evo već šest godina i mjesec dana. Žena mu se u međuvremenu razboljela. Bori se sam. Liježe sa svojom mukom. Ovih dana došla je napokon dobra vijest - valjda prva od 24. kolovoza 2019., kad je njegov Kristian preminuo u splitskoj bolnici. S velikim hematomom na trbuhu koji je Stipan vidio i za koji se ni danas ne zna kako je nastao. Ako zadarski sud traži vještačenje od Medicinskog fakulteta u Zagrebu, to je jako dobar znak. U procesu Vukasović protiv države, smatra odvjetnik obitelji Vinko Ljubičić, umorni čovjek Stipan sad je favorit. Za 24sata kaže i da presudu očekuje do kraja godine. Dakle, na Božić će biti šest godina i četiri mjeseca otkako je Kristian preminuo.
