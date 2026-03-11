Zbog divljanja u hotelu majci trostrukog ubojice Zavadlava prijeti zatvor! Kreće suđenje...

Etel Zavadlav, majka Filipa Zavadlava, ponovno se našla u središtu sudskog postupka. Protiv nje je na Općinskom prekršajnom sudu u Splitu podignut optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira, a ročište je zakazano za tjedan dana i vodit će se po žurnom postupku.

Policija, koja u ovom slučaju nastupa kao tužitelj, smatra da je riječ o ozbiljnom prekršaju te predlaže kaznu zatvora u trajanju od 30 dana. Prema zakonskim odredbama, za takvo djelo predviđena je novčana kazna od 300 do 2000 eura, ali i mogućnost zatvorske kazne do mjesec dana.

Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, cijela priča odnosi se na incident iz 2025. godine. Zavadlavova majka tada je, prema navodima, u jednom splitskom hotelu navodno glasno vikala i stvarala buku, čime je uznemirila goste i poremetila mir u objektu. Događaj je završio policijskom intervencijom, a slučaj je ubrzo dobio i sudski epilog.

Postupak protiv nje već je jednom bio pokrenut, no situacija se zakomplicirala. U ranijoj fazi završila je pred drugim sucem koji joj je odredio devet dana pritvora. U međuvremenu je došlo do promjene suca, zbog čega cijeli proces sada praktički počinje ispočetka, pa će se svi detalji incidenta ponovno razmatrati pred sudom.

Ime Etel Zavadlav već je godinama poznato javnosti zbog slučaja njezina sina Filipa Zavadlava, koji je osuđen za trostruko ubojstvo u Splitu u siječnju 2020. godine. Nakon ponovljenog suđenja, sud mu je izrekao dugotrajnu kaznu zatvora od 40 godina, koju je Visoki kazneni sud kasnije smanjio na 35 godina.