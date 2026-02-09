Zavadlavov brat opet optužen: 'Preko klima je krao metadone, heptanone, med i konzerve...'

Stanislav Vilinj Zavadlav, 30-godišnjak iz Splita i mlađi brat Filipa Zavadlava, koji je pravomoćno osuđen na 35 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva, ponovno se našao u problemima sa zakonom. Ovoga puta splitsko Općinsko državno odvjetništvo tereti ga za dvije teške krađe i traži kaznu od godine i tri mjeseca bezuvjetnog zatvora, javlja Slobodna Dalmacija.

Zavadlav je javnosti poznat i iz procesa protiv njegova brata, u kojem se spominjao kao osoba zbog koje je Filip 11. siječnja 2020. krenuo u krvavi pohod i kalašnjikovom ubio trojicu muškaraca u Splitu. Iako je tužiteljstvo tvrdilo da se radilo o osveti prema osobama iz narkomiljea koje su maltretirale Stanislava, sudovi tu tezu nisu prihvatili jer za to nije bilo dokaza.

U novoj optužnici Zavadlav se tereti da je krajem 2022. i početkom 2023. provalio u ordinaciju liječnika u zgradi Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Prema navodima tužiteljstva, popeo se preko metalnih rešetki i klima-uređaja, razbio prozor na prvom katu i ušao u ambulantu, iz koje je ukrao ukupno 139 kutija metadona i heptanona, vrijednih 343 eura.

Split: Na suđenju Filipu Zavadlavu svjedočili njegov otac i brat | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Osam mjeseci kasnije, tvrdi ODO Split, na gotovo identičan način ponovno je ušao u istu ordinaciju i odnio dodatnih 50 kutija istih lijekova, čime je Dom zdravlja oštećen za još 129,46 eura.

Na teret mu se stavljaju i dvije krađe u trgovini Studenac u Ulici Domovinskog rata. Krajem veljače 2024. godine, prema optužnici, u jaknu je posakrivao veće količine meda i konzervirane ribe te iz trgovine izašao bez plaćanja robe vrijedne više od 140 eura. Sličan scenarij, navodi tužiteljstvo, ponovio se i sredinom ožujka, kada je navodno ukrao desetke konzervi tune, pašteta i sardina.

Zavadlav se na sudu branio tvrdeći da krađa lijekova nije bila 'teška' jer je, kako kaže, prozor bio otvoren, a on je ovisnik kojem terapija metadonom više nije bila dovoljna. Naglasio je da ukradene lijekove nije prodavao, već ih je koristio za vlastite potrebe.

Optužbe vezane uz krađe u trgovini nazvao je 'apsurdnima'. Tvrdi da nije mogao u jaknu sakriti količine navedene u optužnici te da je uzeo tek nekoliko konzervi hrane jer je bio gladan i bez posla. Smatra da su iznosi umjetno 'napuhani' kako bi se prešla zakonska granica za kazneni progon.

- Žao mi je što sam došao u situaciju da kradem. Nisam zaposlen, imam problema i nosim prezime s kojim je u Splitu teško živjeti - rekao je Zavadlav, priznajući dio krivnje i iskazujući kajanje.

Inače, Zavadlav nije nepoznat sudovima. Već je više puta pravomoćno osuđivan zbog krađa i drugih kaznenih djela u Hrvatskoj i Austriji, uključujući uvjetne i djelomično bezuvjetne kazne zatvora.