Visoki kazneni sud smanjio kaznu Filipu Zavadlavu na 35 godina za ubojstvo Marina Bobana, Jurice Torlaka i Marina Ožića Paića. Odvjetnik analizirao odluku suda: Bio je vrlo složen postupak
SVI DETALJI ODLUKE SUDA PLUS+
Smanjili mu kaznu i obrazložili: 'Zavadlav nije bio neubrojiv, a ni ubojstva nisu bila teška...'
Čitanje članka: 4 min
Filipu Zavadlavu (29) Visoki kazneni sud RH smanjio je kaznu zatvora s 40 na 35 godina za tri hladnokrvna ubojstva iz 2020. godine. U kaznu su uračunali i to da je već pet godina u istražnom zatvoru, a slažu se i sa Županijskim sudom u Splitu da nije počinio tri teška ubojstva nego tri ubojstva. Razlika u Zavadlavovu slučaju je u tome je li planirao ubiti troje ljudi ili nije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku