Smanjili mu kaznu i obrazložili: 'Zavadlav nije bio neubrojiv, a ni ubojstva nisu bila teška...'

Smanjili mu kaznu i obrazložili: 'Zavadlav nije bio neubrojiv, a ni ubojstva nisu bila teška...'
Visoki kazneni sud smanjio kaznu Filipu Zavadlavu na 35 godina za ubojstvo Marina Bobana, Jurice Torlaka i Marina Ožića Paića. Odvjetnik analizirao odluku suda: Bio je vrlo složen postupak

Filipu Zavadlavu (29) Visoki kazneni sud RH smanjio je kaznu zatvora s 40 na 35 godina za tri hladnokrvna ubojstva iz 2020. godine. U kaznu su uračunali i to da je već pet godina u istražnom zatvoru, a slažu se i sa Županijskim sudom u Splitu da nije počinio tri teška ubojstva nego tri ubojstva. Razlika u Zavadlavovu slučaju je u tome je li planirao ubiti troje ljudi ili nije.

Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva
ODLUKA SUDA

Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva

VKS smatra da Zavadlav nije planirao ubojstva, a pitanje je je li znao u koga puca. Zavadlav je htio srušiti presudu tako da ga se proglasi psihotičnim, pa onda i nevinim. Tvrdi da na snimkama uopće nije on
