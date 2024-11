Pravni eksperti: 'Naravno da je objava poruka javni interes! Pa, ne radi se ovdje o Burkini Faso'

Kome je to u interesu? Zašto je to vani? Zbog čega? Kako je to vani? To je sve pušteno vani, kao da je vodopad. Protuzakonito je da ti podaci izlaze u javnost. Ovo je nečuveno, bjesnio je u utorak navečer premijer Andrej Plenković zbog poruka koje su izašle u javnost i koje dokazuju korupciju u zdravstvu.

Niti 24 sata nisu prošla od tih Plenkovićevih izjava, a Državno odvjetništvo prvi je put odlučilo aktivirati famozni “Lex AP” i pokrenuti izvide kako bi doznalo te u zatvor spremilo onoga tko je novinarima dostavio detalje iz istrage koju je proveo Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Uz to što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić preuzeo slučaj od EPPO-a, sad je odlučio obračunati se s krticom koja je javnosti omogućila da pročita i dozna razmjere i modus operandi velike pljačke u zdravstvu. Iako pravni stručnjaci kažu da je nesumnjivo riječ o temi od javnog interesa, a onda to po zakonu ne treba biti kažnjivo.

Za razliku od Uskoka, koji bivšeg ministra Vilija Beroša zasad tereti samo za trgovinu utjecajem, ali ne i za primanje mita, poruke su dale sasvim drukčiji uvid u slučaj.

EPPO Beroša tereti da je dobio 75.000 eura mita kao član zločinačke organizacije, a zauzvrat je omogućio kupnju tri preplaćena skupa uređaja. U tajnoj grupi Petrača, njegovih sinova i Saše Pozdera, koji je vodio tvrtku koja je prodavala preplaćene uređaje, Beroš ima nadimak Mali, a Tomo Pavić, posrednik i šef krapinskog HDZ-a, ima nadimak Zrikavac. Ukupno je za tri uređaja u tri namještene nabave država isplatila 1,4 milijuna eura, odnosno 640.000 eura više od nabavne cijene tih uređaja. Razlika je završila na računima tvrtki Petrača i partnera.

Što su poruke zbog kojih sada Državno odvjetništvo želi poslati na tri godine u zatvor onog tko ih je otkrio javnosti? “Sve je Osijek poslao, poslala Vinogradska, ajde nek Mali više odobri, do njega je”, “J**o sebe neka više radi svoj deo i on i Mali.”, “Jučer me zvao Tomo, pričali smo dugo, bio je sa Malim dva sata. I meni je rekao za to, da će Klaićeva ići brzo, da ćemo ovu nedjelju dobiti instrukcije”, “Klaićeva, bilo savjetovanje, žalili se, sada smo napravili nove specifikacije, treba savetovanje izaći brzo, pa onda savetovanje tender. Mi platili Malog” To je samo djelić objavljenih poruka koje govore o tome kako je grupa operirala.

Famozni članak 307.a Kaznenog zakona, takozvani Lex AP, propisuje da će na do tri godine zatvora biti osuđen onaj tko javnosti otkrije informacije iz istrage. Treba istaknuti da tu nije riječ o izvidima koji su tajni, odnosno o fazi u kojoj se prikupljaju dokazi. Kad se otvori istraga, većina dokaza već je prikupljena, osumnjičenici su uhićeni, oduzeti su im mobiteli, napravljeni su pretresi, a dan kasnije najčešće im odrede i zatvor. Tako je bilo većinski i u ovom slučaju, u kojem su poruke i dokazi na osnovi kojih je Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu protiv zločinačkog udruženja objavljene nakon otvaranja istrage.

Nakon mnogo javnih pritisaka proljetos, vlada Andreja Plenkovića odustala je od prvotne namjere i jasno u zakon uvrstila da novinari ne mogu biti kažnjeni, ali gone one koji su im dali informacije. Također u zakonu stoji da nema kaznenog djela ako su informacije iz istrage objavljene u interesu zaštite žrtve, u interesu obrane u kaznenom postupku i drugom pretežitom javnom interesu.

Pravni stručnjaci s kojima smo razgovarali slažu se s tim da je javni interes objava poruka grupe Hrvoja Petrača, njegovih sinova i Saše Pozdera o tome kako su namještali javne natječaje, davali mito...

- To je svakako tema od iznimnog javnog interesa i nema tu nikakve protupravnosti - jasna je poznata odvjetnica Vesna Alaburić.

A tko procjenjuje javni interes? Prvo državni odvjetnik, a zatim i sud ako dođe do te faze postupka. Ali činjenica je da glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, ili netko njemu podređen, uopće nije morao pokrenuti izvide jer je riječ o informacijama od javnog interesa. A one po zakonu nisu kažnjive. Međutim, ipak su otvorili izvide.

- Državni odvjetnik je u ovoj fazi odlučio o javnom interesu. Sigurna sam da će se nakon poduzimanja izvidnih radnji zaključiti da ovdje nema mjesta za kazneni progon. Pitanje je radi li se čak i o neovlaštenom davanju informacija, ako je netko iz Ureda europskog javnog tužitelja uz suglasnost nadređenih to dao javnosti - smatra Alaburić.

Novinarima ne prijeti zatvor. Ali oni će sad biti izloženi tome da ih pozivaju u policiju ili u DORH, da traže od njih da odaju svoje izvore, da traže da predaju svoja sredstva komunikacije... Ukratko, radi se pritisak na njih jer su objavili informacije o zločinačkom udruženju koje je kralo državni novac.

Alaburić smatra da se novinari moraju odazvati takvom pozivu, kao i svi ostali građani.

- Novinari imaju pravo štititi izvore i ne reći tko su im izvori. I za predaju sredstava komunikacije štiti ih Zakon o kaznenom postupku, ali ne potpuno. Neke amandmane kojim bi novinari imali potpunu zaštitu Vlada je odbila, pa u zakonu nedvosmisleno ne piše da im se ne mogu uzeti mobiteli kad su tema njihovi izvori - kaže Alaburić.

Hrvatsko novinarsko društvo upozorilo je da Turudić nije pokrenuo istragu o tome kako su HDZ-ovci koji su nedavno uhićeni dali ostavke netom prije otvaranja istraga. To je mnogo lošije za istragu jer, ako su imali informacije da će biti uhićeni, stigli su obrisati poruke, uništiti dokaze i slično. A sad će goniti one koji su dali informacije kad je istraga već otvorena. HND smatra da je riječ o nezapamćenom pritisku na novinare.

- Ovim putem stoga pitamo premijera: nije li nečuveno da je osoba od njegova osobnog povjerenja osumnjičena za korupciju u zdravstvu, i to još jedna u nizu njegovih odabranih? To je, gospodine Plenkoviću, nečuveno. Nečuveno je i nedopustivo da građani ove zemlje gledaju kako naočigled svih institucija pojedinci kradu naš novac. Znamo da to nije ugodno čuti, ali upravo je zadaća medija da o tome izvještavaju - poručuje HND.

Odvjetnik Anto Nobilo slaže se s tim da je ovdje riječ o informacijama od javnog interesa. I to ne samo zato što ih javnost ima pravo znati nego zato što će se tako spriječiti da ono što je otkrio EPPO ne bude eventualno odbačeno kad Uskok preuzme slučaj.

-Taj zakon je apsurdan i nepotreban. Po meni, u ovom slučaju nikako ne može doći do osuđujuće presude. Ali, eto, barem vidimo da je odvjetništvo reagiralo i prema EPPO-u kad je postojala sumnja da od njih cure informacije, pa se može reći da su svi jednaki pred zakonom - kaže Nobilo.

I odvjetnik Branko Šerić kaže da izvidi uopće nisu morali biti pokrenuti jer zakon kaže da nema kaznenog djela kad je riječ o javnom interesu.

- Možda nije javni interes ono što se događa u Burkini Faso, ali ono što se događa u zdravstvu ili pravosuđu svakako jest. Pogotovo kada država zakaže u pomoći svojim građanima. Mi smo zaista postali država slučaj - kaže Šerić.

Premijer Plenković očekivano je i dalje branio svoju poziciju. Jučer je i dalje govorio kako treba otkriti tko je dao informacije jer to sigurno nije “njegova baba” i kako je riječ o protuzakonitom curenju. Požalio se i rekao da je najteže njemu zbog ovih afera.

A predsjednik Zoran Milanović najavio je da će pomilovati svakoga tko bude osuđen prema “Lexu AP”, što je i njegov raniji stav.

- Umjesto da istražuje korumpirane ministre udružene u lopovsku organizaciju, Turudić istražuje one koji otkrivaju korupciju - rekao je Milanović.

Uređaji višestruko preplaćeni

1) U tajnoj grupi Petrača, njegovih sinova i Saše Pozdera, koji je vodio tvrtku koja je prodavala preplaćene uređaje, Beroš ima nadimak Mali.

2) Dok Tomo Pavić, posrednik i šef krapinskog HDZ-a, ima nadimak Zrikavac.

3) Jedino se Novica Petrač (u sredini) predao hrvatskom pravosuđu. Hrvoje i Nikola i dalje su nedostupni.

4) Uređaje je dilala tvrtka Saše Pozdera.

5) Gorana Roića sumnjiče da je primio mito. U srijedu su ga smijenili s mjesta ravnatelja bolnice u Klaićevoj.

6) Krešimir Rotim je otvorio godišnji odmor te je dao ostavku na mjesto predsjednika Stručnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice

Hrvatsko novinarsko društvo poručilo je Plenkoviću da ne ušutkava medije

Nečuveno je i nedopustivo da građani gledaju kako pojedinci kradu naš novac. Upravo je zadaća medija da o tome izvještavaju