HND: 'Nudimo pravnu pomoć svim kolegicama i kolegama koji će biti na udaru Lex AP-a...'

Hrvatsko novinarsko društvo poziva sve novinarke i novinare – članove HND-a, ali i one koji to nisu – da nam se jave ako se na bilo koji način nađu na udaru "LEX AP-a". HND će svima pružiti pravnu i svaku drugu pomoć. Nećemo se dati zastrašiti nikakvim izvidima koje provodi Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu zbog "osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje", stoji u priopćenju kojeg je objavio HND.

Podsjećamo, DORH je po prvi put aktivirao kontroverzni Lex AP zbog curenja informacije u slučaju velike afere u zdravstvu.

- Izvidi se provode vezano uz javno objavljene podatke i informacije koji se odnose na istragu Ureda europskog javnog tužitelja u Zagrebu protiv osam fizičkih osoba, uključujući bivšeg ministra zdravstva i odgovorne osobe dviju zagrebačkih bolničkih ustanova te dvije pravne osobe zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela primanja i davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti te pranja novca - stoji u priopćenju koje je objavio DORH.

Ovo je nastavak priopćenja HND-a.

- Riječ je o izvidima jer su u medijima objavljeni podaci iz EPPO-ove istrage o aferi "Beroš – Petrač". Time se, koliko nam je poznato, prvi put provode izvidi po članku 307.a Kaznenog zakona. Zanimljivo, nakon što je predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio kako je objavom detalja iz istrage protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša prekršen zakon te ocijenio da je to "nečuveno, nečuveno!", Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu ekspresno je krenulo u akciju.

HND je u više navrata upozoravao na uvođenje članka 307.a u Kazneni zakon, odnosno njegovu pogubnost za javni interes, a time i novinarsku profesiju. Zbog njega smo u siječnju ove godine organizirali i prosvjed na Markovu trgu u Zagrebu. Podsjećamo, uvođenje „LEX AP-a“ uslijedilo je nakon najave premijera Plenkovića kada je u javnost procurila jedna prepiska, a u njoj i inicijali AP.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nije pomislio istraživati otkud cure informacije kada su moćni članovi HDZ-a davali ostavke prije uhićenja, no istraživao bi sada kada su u medijima objavljene poruke vezane uz aferu u zdravstvu o kojoj javnost ima pravo znati. Ovakvim napadom na novinarsku profesiju Turudić potvrđuje ono o čemu od početka govorimo – „Lex AP“ uveden je s isključivim ciljem ušutkivanja kritičkih glasova i otvorena je prijetnja istraživačkom novinarstvu.

Ističemo kako su nedavno objavljene informacije apsolutno u interesu javnosti jer je riječ o korupciji u zdravstvenom sustavu, i inače opterećenom nizom problema, od listi čekanja do kvarenja ili nedostatka životno važnih uređaja, zbog čega na dnevnoj bazi trpe građani.

Izražavamo duboku zabrinutost jer smatramo da su izvidi ODO-a usmjereni na medije, odnosno da je riječ o odmazdi zbog objavljenih poruka koje prokazuju, kako iz njih proizlazi, upletenost vrha države u najgori kriminal.

Ovim putem stoga pitamo premijera: nije li nečuveno da je osoba od njegova osobnog povjerenja osumnjičena za korupciju u zdravstvu, i to još jedna u nizu njegovih odabranih? To je, gospodine Plenkoviću, nečuveno. Nečuveno je i nedopustivo da građani ove zemlje gledaju kako naočigled svih institucija pojedinci kradu naš novac. Znamo da to nije ugodno čuti, ali upravo je zadaća medija da o tome izvještavaju, kako oni ne bi mogli u tišini uzimati u vlastite džepove, kao u ovoj zadnjoj, najodvratnijoj od svih pljački. Ne pristajemo na to!

