Banožić mora vratiti prostrani stan koji je sam sebi dodijelio! Ali država će mu osigurati drugi

Odmah nakon što je u ljeto 2019. godine postao ministar državne imovine u prvoj Vladi Andreja Plenkovića, Mario Banožić je sam sebi dodijelio prostrani državni stan u samom središtu Zagreba. Stan od 92 kvadrata je Banožić prvo proglasio stanom za službene potrebe, a onda je potpisao odluku po kojoj taj stan dodjeljuje sam sebi.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTi:

Pokretanje videa ... videovijesti 12.11.2023. | Video: 24sata/Davorin Višnjić, Robert Anić, Davor Javorović, Armin Durgut, Reuters

Banožić je to prvo negirao, ali je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa skupilo svu dokumentaciju, nedvojbeno utvrdilo da je prekršio zakon i kaznilo ga sa nešto manje od tisuću eura kazne.

Čak su mu kupili peglu, zavjesu i pekač kruha!

Međutim, političke posljedice Banožić zbog toga nije snosio. Dapače, kada je i Visoki upravni sud potvrdio da je odluka Povjerenstva ispravna, te su odbijene Banožićeve žalbe, on je najavio da će ići na Ustavni sud i pokušati rušiti presudu.

Stan od 92 kvadrata se nalazi u Gundulićevoj ulici u Zagrebu, a Banožić ga je nastavio koristiti i kao ministar obrane. Plaća ga 61 euro mjesečno. Kako je utvrdilo Povjerenstvo, na uređenje tog stana je potrošeno oko 360.000 tadašnjih kuna ili nešto manje od 50.000 eura. Osim što je stan građevinski renoviran, država je za stan kupila i sav namještaj. Ali nevjerojatno je da su mu kupili i sitnice poput pegle, pekača kruha, ukrasnih jastučića, zavjesa...

Banožić bi stan trebao vratiti sada kada je razriješen ministarske dužnosti zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je poginuo 40-godišnji Goran Šarić. Pravilnik na koji se Banožić pozivao kada je dodijelio stan, kaže da ministar koji ne živi u Zagrebu, ima pravo na stan od 60 kvadrata ili veći. Kada više nije ministar, više nema pravo ni na stan.

Ako aktivira mandat, ide na plaću od 2300 eura

Samo što je taj pravilnik prestao vrijediti prije četiri godine, a država još nije donijela novi. Kada smo ranije pisali o problematici, iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine su nam odgovorili da se kriteriji i dalje primjenjuju iako je pravilnik ukinut. Ako je tako, Banožić će morati vratiti stan, a bio bi novi skandal da u njemu nastavi živjeti.

Međutim, kako je iz Vinkovaca, Banožić neće ostati bez krova nad glavom u Zagrebu.

Ako aktivira saborski mandat, na što ima puno pravo, uz plaću koja će biti nešto niža od ministarske, ima i pravo na stambeno zbrinjavanje. Ali kao saborski zastupnik nema pravo na tako veliki stan.

- Zastupnici s prebivalištem udaljenim više od 50 km od Zagreba imaju pravo na korištenje smještaja u stanovima za službene potrebe te u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima, i to u mjesečnom iznosu do 2.500,00 kuna na ime najma stana, kao i na naknadu režijskih troškova do 500,00 kuna mjesečno - stoji u pravilima Sabora.

Država će mu dodijeliti drugi

Dakle, ako postoji slobodan službeni stan, može dobiti neki mali.

Ako ga nema, ima pravo iznajmiti garsonijeru ili jednosobni stan i dobivati 332 eura za stanarinu i 66 eura za režije. Pravila dalje kažu da zastupnik sam snosi sve troškove iznad tog iznosa. Ako Banožić poželi živjeti u prostranom stanu, razliku će morati platiti iz svog džepa.

Pogledali smo i ponudu stanova površine 90 do 95 četvornih metara na oglasniku Njuškalo. Ako bi želio živjeti u centru, u stanu površine koju je dosad plaćao 61 euro mjesečno, Banožić bi morao izdvojiti od 1.000 do 2.000 eura mjesečno, zavisno od starosti i uređenosti stana.