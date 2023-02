Pravobraniteljica nakon prijave protiv Pernara: Na potezu je sada Državno odvjetništvo

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter izjavila je u utorak da je, nakon što je zbog 'slučaja Zambija' podnesena kaznena prijava protiv bivšeg saborskog zastupnika Ivana Pernara, na potezu Državno odvjetništvo (DORH).

- Čuli smo da su podnesene kaznene prijave u odnosu na Pernara, dakle oni su ti (DORH) koji kvalificiraju i odlučuju hoće li, ili ne, pokretati kazneni postupak- rekla je pravobraniteljica komentirajući slučaj hrvatskih građana uhićenih u Zambiji i prijavu koju je protiv njih tamošnjoj policiji podnio Pernar.

Ponovila je kako u javnom prostoru „ima previše govora mržnje“ i u širem i užem smislu te kako se on, zapravo, već prelijeva u stvarnost.

- Na žalost da, već se prelijeva, imamo brojne, razne rasističke izjave, različitih građana koji misle da je to u redu- istaknula je Šimonović Einwalter u Hrvatskom saboru.

Rekla je kako se njezinom Uredu obraćaju obitelji koje su ranije usvojile djecu iz afričkih država i koje kažu da su njihova djeca diskriminirana i stigmatizirana.

Govor mržnje poziva na daljnju diskriminaciju

Objasnila je i zašto se, između ostaloga, zabranjuje govor mržnje i u užem i širem smislu.

- Upravo zbog potencijala da on poziva i potiče na daljnju diskriminaciju, na nasilje i na mržnju i to je ono što je objektivno itekako opasno- rekla je pravobraniteljica i nabrojala načine na koji se to može zaustaviti.

Treba, kazala je, dobro pratiti što radi koja institucija.

Kad je riječ o elektroničkim medijima, o njima postoji zakon i Vijeće (VEM) koje je dužno pratiti provedbu zakona. Postoji i Kazneni zakon, ali i različite prekršajne odredbe.

Jedan dio je i u boljem informiranju građana što se smije, a što ne smije, drugi je da treba sustavno raditi da u javnom prostoru bude manje govora koji je takav da ljudi stječu dojam da se sve može i smije reći i napisati.

Treće je da se, tamo gdje imamo situacije govora mržnje koje se može podvesti pod prekršajno ili kazneno djelo, pokreću postupci, a počinitelji sankcioniraju.

Time se šalje poruka, naglasila je pravobraniteljica nakon sjednice saborskog Odbora za prostorno uređenje na kojem se raspravljalo o novom zakonu o obnovi.

Pozdravila je napore da se postupci obnove pojednostave i ubrzaju, navodeći da su joj se građani najviše žalili upravo na dugotrajnost postupka i komplicirane procedure.

Kad se zakon donese, bitno je bolje informirati građane, treba im jasno reći što trebaju raditi i gdje trebaju ići, rekla je Šimonović Einwalter napominjući da je to zadaća resornog ministarstva.

