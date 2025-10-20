Pravobraniteljica o Mataniću: Više upita od medija, još prošle godine dignuta kaznena prijava

Nakon dojava da građani zovu pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, iz njenog ureda kažu da je povećan broj samo novinarskih upita. Dodaje i da je od DORH-a dva puta tražila status kaznene prijave koju je podnijela protiv Matanića.

- Pravobraniteljica Vam prvenstveno skreće pozornost na činjenicu da njena institucija nema ovlasti voditi istrage u kaznenim postupcima, niti ima bilo kakve ovlasti ili nadležnosti u odnosu na rad i djelovanje pravosuđa i pravosudnih institucija. Glede upita građana i građanki o slučaju Matanić, Pravobraniteljica u posljednje vrijeme ima povećan broj jedino novinarskih upita o predmetnom slučaju. U tom smislu obavještavamo Vas kako je Pravobraniteljica još u travnju 2024. godine podnijela kaznenu prijavu protiv Dalibora Matanića temeljem informacija koje su prenijeli mediji, kao i temeljem samog javnog priznanja počinitelja – Dalibora Matanića na društvenoj mreži o spolnom uznemiravanju više ženskih osoba. Naime, informacije do kojih je Pravobraniteljica došla iz navedenih izvora ukazivale su na to da su se ostvarili uvjeti iz članka 23. stavka 4. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), odnosno da je u obavljanju svojih poslova Pravobraniteljica saznala za povrede odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova s obilježjima kaznenog djela iz članka 156. Kaznenog zakona, za koje se iz navedenih izvora tvrdilo da ih je kroz dulje vremensko razdoblje i višekratno činio imenovani redatelj i to prema većem broju žrtava, a koje su navodno bile i u odnosu zavisnosti prema njemu. Od tada je Pravobraniteljica u dva navrata zatražila od DORH-a informacije o ishodu postupanja po njenoj kaznenoj prijavi te je obaviještena da su izvidi u tijeku. Napominjemo kako su Pravobraniteljica i osobe zaposlene u njenom uredu, temeljem članka 25. Zakona o ravnopravnosti spolova, dužni sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova čuvati kao službenu tajnu - glasi odgovor Pravobraniteljice Višnje Ljubičić.