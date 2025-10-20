Obavijesti

IZVIDI U TIJEKU

Pravobraniteljica o Mataniću: Više upita od medija, još prošle godine dignuta kaznena prijava

Piše Laura Šiprak,
Iz ureda pravobraniteljice javljaju da je povećan broj upita o Mataniću od medija jer je njegov intervju odjeknuo u javnosti. Što se tiče njene kaznene prijave, izvidi su u tijeku, a ona nema ovlasti voditi istrage

Nakon dojava da građani zovu pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, iz njenog ureda kažu da je povećan broj samo novinarskih upita. Dodaje i da je od DORH-a dva puta tražila status kaznene prijave koju je podnijela protiv Matanića.

- Pravobraniteljica Vam prvenstveno skreće pozornost na činjenicu da njena institucija nema ovlasti voditi istrage u kaznenim postupcima, niti ima bilo kakve ovlasti ili nadležnosti u odnosu na rad i djelovanje pravosuđa i pravosudnih institucija. Glede upita građana i građanki o slučaju Matanić, Pravobraniteljica u posljednje vrijeme ima povećan broj jedino novinarskih upita o predmetnom slučaju. U tom smislu obavještavamo Vas kako je Pravobraniteljica još u travnju 2024. godine podnijela kaznenu prijavu protiv Dalibora Matanića temeljem informacija koje su prenijeli mediji, kao i temeljem samog javnog priznanja počinitelja – Dalibora Matanića na društvenoj mreži o spolnom uznemiravanju više ženskih osoba. Naime, informacije do kojih je Pravobraniteljica došla iz navedenih izvora ukazivale su na to da su se ostvarili uvjeti iz članka 23. stavka 4. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), odnosno da je u obavljanju svojih poslova Pravobraniteljica saznala za povrede odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova s obilježjima kaznenog djela iz članka 156. Kaznenog zakona, za koje se iz navedenih izvora tvrdilo da ih je kroz dulje vremensko razdoblje i višekratno činio imenovani redatelj i to prema većem broju žrtava, a koje su navodno bile i u odnosu zavisnosti prema njemu. Od tada je Pravobraniteljica u dva navrata zatražila od DORH-a informacije o ishodu postupanja po njenoj kaznenoj prijavi te je obaviještena da su izvidi u tijeku. Napominjemo kako su Pravobraniteljica i osobe zaposlene u njenom uredu, temeljem članka 25. Zakona o ravnopravnosti spolova, dužni sve podatke koje su saznali u obavljanju poslova čuvati kao službenu tajnu - glasi odgovor Pravobraniteljice Višnje Ljubičić. 

