Darko Kovačević Daruvarac ponovno je izazvao zanimanje javnosti. Četiri godine nakon premlaćivanja 18-godišnjakinje u kafiću u Zadru. Naime, trenutno Kovačević čeka konačnu odluku kojom bi izišao na uvjetni otpust prije odsluženja cjelokupne kazne zatvora.

No, dok je bio iza rešetaka našao je način na koji će trošiti svoje vrijeme. Kovačević je služio kaznu u više domaćih zatvora u kojima je, sudeći prema fotografijama na njegovu profilu, vrijeme očito provodio vježbajući, a našao se i u zatvoru u kojem je tad radila mlada pravosudna policajka, čije je lice jedan zatvorenik iz Pule dao istetovirati na svojim prsima.

Još uvijek nije utvrđeno postoji li neka bliskost između njih ili je zatvorenik tim činom samo pokušao pokazati kako mu se sviđa.

Sporna policajka pokušala je Daruvarcu preko reda dostaviti paket s nedopuštenim sadržajem.

Ona mu je, prema saznanjima njezinih kolega, "sredila" i odlične ocjene na temelju kojih je i dobio suglasnost za uvjetni otpust od same uprave Kaznionice u Glini.

Član obitelji pravodusne policajke je iz same Uprave za zatvorski sustav. Taj član njene obitelji želi da Kovačević izađe iz zatvora u Glini kako bi osigurao da se raskine povezanost nje i Daruvarca.

U sustavu pravosudne policije zaposleno je od 10 do 15 posto žena koje rade i u zatvorima i kaznionicama. Njima nije lako, pogotovo ako su mlađe i neiskusnije, raditi među okorjelim kriminalcima od kojih su neki i godinama u zatvorima.

No, kako doznaje Slobodna Dalmacija upravo tu pravosudnu policajku zbog njezina zbližavanja s osobama iz krim-miljea i morali su premještati iz zatvora u zatvor. Dodatna otežavajuća okolnost je što ona sama ne vidi ništa loše u tome te i javno objavljuje koliko je bliska s osobama koje sa svojim kolegama nadzire.

Ona je jedno vrijeme radila i u Zatvoru u Splitu, gdje je također postala bliska s više ljudi koji su boravili u ćelijama.

Pravosudni policajci, koji njezino ponašanje smatraju sigurnosnim rizikom, procjenjuju kako je sve što se time postiglo da je još više proširila krug opasnih poznanstava. Prve bilješke o privilegiranju zatvorenika od strane policajke datiraju još iz 2016. godine, ali unatoč tome nikada nije imala problema.

Iz Sindikata pravosudne policije kažu da su upoznati sa ovim slučajem.

- Upoznati smo sa slučajem, izvijestili smo ministra i Upravu za zatvorski sustav. Bilo je više predstavki kroz dulje vrijeme i tražili smo da se to detaljno istraži jer se baca ljaga na sve pravosudne policajce. Do danas nismo dobili ništa konkretno. Mi osuđujemo takve postupke, ako se dokaže da se s osobama lišenim slobode stupilo u nedopušteni kontakt. Tome nije mjesto u našoj sredini, tj. profesiji, i želimo da se kazne oni koji su znali za to, te prikrivali – kazao nam je Armin Tatarević, predsjednik Sindikata.