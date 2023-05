Praznik rada diljem Hrvatske: Podjela graha na Maksimiru, a evo kako slave i drugi gradovi

Zagreb

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je pozvao sugrađanke i sugrađane da mu se pridruže na prvosvibanjskoj proslavi. Najavio je da će u sklopu glazbenog programa nastupiti i legende zagrebačke scene - Zdenka Kovačiček, Jimmy Stanić i Drago Diklić.

Uz bogat glazbeno-zabavni program pripremljene su i edukacije za najmlađe.

Podjela porcija graha i štrukli počet će od 10,30 sati. Za prvomajski grah Tomašević je rekao da se priprema po receptu od prošle godine koji se svidio građanima jer je zdraviji i finiji. I ove godine za građane se pripremaju i štrukle, koje su se isto, kako je rekao, na prošlogodišnjoj proslavi pokazale "kao pun pogodak".

Pazit će se i na gospodarenje otpadom, pa će pribor za hranu biti biorazgradiv kako bi imali što manji utjecaj na okoliš. Program za građane svih generacija odvijat će se na dvije maksimirske pozornice.

Proslava Praznika rada počet će u osam sati kada kreće glazba s velike pozornice, a u 9,45 program će otvoriti Zagrebački orkestar ZET-a, nakon kojega će nastupiti Akademski muški zbor FER-a i Zli bubnjari.

Zagrepčankama i Zagrepčanima će se u 11,20 sati obratiti gradonačelnik Tomislav Tomašević, a potom slijedi nastup glavnih pjevačkih zvijezda.

U središnjem dijelu programa, od 11,30 do 14,30 sati, na velikoj pozornici nastupit će legende domaće glazbene scene - Zdenka Kovačiček & Greenhouse Blues Band, Jimmy Stanić &The Boys, feat. Barbara te Drago Diklić i Ante Gelo kvartet.

Na maloj pozornici, tik do ulaza u Maksimir od 10 do 15 sati održavat će se mnogobrojne edukativne radionice i nastupi plesnih skupina koji su organizirani u suradnji sa centrima za kulturu.

U blizini male pozornice, građani će od 15 do 17,30 sati moći besplatno sudjelovati na kvizu općeg znanja.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Osijek

U ponedjeljak, 1. svibnja, Grad Osijek organizira na lijevoj obali Drave kod katakombi prigodno obilježavanje Međunarodnog praznika rada.

Za tu prigodu članovi Udruge majstori kotlića Slavonije i Baranje pripremit će 2.500 porcija graha koje će se besplatno dijeliti građanima.

Zajedničko blagovanje, u kojemu će sudjelovati osječki gradonačelnik Ivan Radić sa suradnicima, započet će u 11 sati.

Bjelovar

U Bjelovaru će se organizirati tradicionalna budnica, a okupit će se motoristi iz cijele Hrvatske. Osim toga, u središnjem gradskom parku će se dijeliti oko 2.000 porcija graha, 500 litara piva, a bit će i kolača.

Crikvenica

Proslava Praznika rada počinje u 10 sati na središnjem gradskom trgu, kreativnim radionicama i igrama namijenjenim najmlađim posjetiteljima, a nastavit će se u 11 sati nastupom klape Tramuntana.

Čakovec

Tradicionalno prvomajsko druženje počinje u 9 sati u jezeru Starog grada, uz besplatni grah i prigodan zabavni program kojeg predvodi glazbeni sastav “Noćna smjena”.

Koprivnica

Koprivnica je pripremila bogat program proslave Praznika rada, kojeg detaljno možete pročitati ovdje. Mnogima će najzanimljiviji biti besplatni koncert Petra Graše od 20:30 sati na Zrinskom trgu.

Ogulin

U ranijim jutarnjim satima obilježavanje Praznika rada započet će budnicom Puhačkog orkestra, a od 9 sati kreće defile članova Moto kluba Vještice sa Trga hrvatskih rodoljuba.

U slučaju povoljnih vremenskih uvjeta naš grad Međunarodni praznik rada tradicionalno će obilježiti na prostoru ŠRC Kneja s početkom u 10 sati, nastupom Puhačkog orkestra DVD-a Ogulin i Ogulinskih mažoretkinja, nakon čega će u 10 i 30 sati, uz ugostiteljsku ponudu uslijediti besplatna podjela graha za građane. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta održavanje proslave se planira na natkrivenom prostoru ogulinske gradske tržnice.

Planirana je priprema oko 500 porcija. Udruga žena za naše građane pripremit će i ogulinsku masnicu. Za dobro raspoloženje svih okupljenih pobrinut će se ogulinski bend Carismo. Društvo Naša djeca Ogulin i Dječje gradsko vijeće Ogulin pridružit će se proslavom Dana obitelji radionicama i sportskim igrama za djecu.

Opatija

U Opatiji će proslava Praznika rada početi u 12 sati u Starom gradu Veprincu, a obilježit će se s govorom i nastupom Puhačkog orkestra Lovran. Osim toga, i ovdje će se dijeliti grah. Prije 12 sati će se oni koji žele okupiti u 10 sati ispred Vile Angioline i onda će laganom šetnju ići do Veprinca.

Poreč

Od 10 sati na Gradskom kupalištu kreće zabavni program uz Orchestra Istriana, Funbox band, bogatu gastromsku ponudu, igre te turnir u briškuli i trešeti.

Požega

U organizaciji Turističke zajednice Grada Požege u parku pored Orljave 1. svibnja održat će se tradicionalno natjecanje u kuhanju slavonskog čobanca “Požeški kotlić”. Natjecanja počinje u 10:45, a pobjednici će biti proglašeni u 14 sati. Stotine litara čobanca bit će besplatne za sve posjetitelje.

Događaj je ove godine i humanitarnog karaktera pa će tako svi zainteresirani moći ostaviti svoje priloge za pomoć Caritasu Požeške biskupije. U sklopu manifestacije organiziran je zabavni program za najmlađe, a tu su i brojni OPG-i koji će predstaviti svoje proizvode. Za glazbu je zadužen Nevera band.

Pula

Obilježavanje 1. svibnja na pulskoj Portarati počinje u 10 sati polaganjem vijenaca uz pratnju Puhačkog orkestra grada Pule i zborovima M. B. Rašan i KUD SAC Lino Mariani, dok će se program u Šijani odvijati cjelodnevno.

Tamo će od 10 do 20 sati, za glazbeni program biti zadužen Domino Band, nastupat će pulske mažoretkinje, održat će se program za djecu (u potrazi za blagom) i turnir u pljoćkanju. Ujedno će nastupati KUD Uljanik i održati Turnir u malom nogometu te će se podijeliti 2.500 porcija graha. Voditelj programa je Budimir Žižović Žižo, a od šumarije do centralne poljane moći će se besplatnim vlakićem.

Osim toga, 1. svibnja je i posljednji dan Rock & Grill Festa. Cjelodnevno roštiljanje na plaži Hidrobaza započet će već rano ujutro, a za glazbu će biti zaduženi Gustafi i Night Express.

Rijeka

Kao i obično, proslave će se održati u parku kod Trsatske gradine. Od 10 do 18 sati održavat će se turniri u boćanju i kartanju. Za djecu su pripremljeni dvorci na napuhavanje. Kulturno zabavni program započinje u 11:30 sati gdje nastupaju Prve riječke mažoretkinje, Gradska glazba Trsat, Klapa Nevera i bend Swing. Ručak za posjetitelje počinje u 13:30.

Rovinj

Druženje je organizirano na livadi u park-šumi Zlatni rt. Od 12 do 19 sati nastupat će Gig Savers, Duo On Line, Leftovers, The 1st time band, Radna akcija, a program će voditi Davor Vošten i Vukica Palčić. U jutarnjim satima, održat će se i tradicionalna budnica Limene glazbe Rovinj-Rovigno koja će prodefilirati po naseljima grada.

Samobor

Prema tradiciji, proslavu Praznika rada na Trgu Matice hrvatske, u ponedjeljak, 1. svibnja, organizirat će samoborski SDP, a u Južnom naselju, u dječjem parku između stambenih zgrada, HSS Samobor. Obje proslave počinju u 10 sati.

Sisak

Proslava u Sisku će se održati u Perivoju Viktorovac uz bogat zabavni i kulturno-umjetnički program koji će se održati 30. travnja i 1. svibnja. Bit će postavljeni razni štandovi. U nedjelju navečer nastupit će rock bend Partibrejkers.

Slavonski Brod

Druženje uz glazbu na Sportsko-rekreacijskom centru Poloj započet će u 10sati, a potom će se oko 12 sati podijeliti porcije graha.

Split

Grad Split je za prvomajsku proslavu osigurao besplatnu autobusnu liniju od HNK do Marjana i natrag, koja će voziti svakih 20 minuta od 8 do 16 sati. Proslava na Marjanu počinje u 11 sati na pozornici amfiteatra ispred Zoološkog vrta gdje će Čarobni animatori i Vangel zabavljati najmlađu publiku.

Tradicionalni fažol će biti podijeljen u podne, a u 13 sati nastupit će grupa Ljetno kino, a za glazbeni program nakon njih bit će zadužen DJ Dupla.

Osim fažola, posjetitelji će moći uživati u bogatoj ponudi hrane i pića, naročito craft piva. Uz to, bit će organizirani i mali sajam ručnih radova i OPG-a.

Šibenik

Tradicionalni izlet i druženje građana povodom Međunarodnog praznika rada bit će organizirano na gradskom kupalištu Jadrija.

Program počinje u 14 sati tradicionalnom podjelom porcija fažola na dvije lokacije, kod restorana te na početku šume iza kafića, a posjetitelje potom očekuje i zabavni program uz grupu Fenix.

Za sve posjetitelje osiguran je besplatan prijevoz iz Šibenika u 13 sati, a povratak s Jadrije predviđen je u 19 sati. Autobus kreće s Vidika i staje na svim usputnim gradskim stanicama do Jadrije, odnosno od Jadrije do Vidika u povratku.

Trakošćan

Bit će organizirane različite aktivnosti poput izleta u okolici dvorca, degustacija lokalnih proizvoda te druge zanimljive zabave za sve uzraste. Prisutni će biti lončari, licitari, proizvođači drvenih proizvoda i starinskih igračaka, kovači, lunapark…

Zabavni program počinje u 11 sati, nastupom KUD-ova Cvetlinski zvon, KUD Josip Genc Bednja i KUD Josip Jedvaj Vrbno, a od 13 sati atmosferu će zagrijati glazbeni sastav Kavaliri.

Varaždin

Grad Varaždin i Turistička zajednica Grada Varaždina organiziraju proslavu na Dravi u humanitarnom tonu. Službeni dio programa na izletištu kreće od 10 sati, a trajat će do 14 sati, dok neslužbeni dio počinje još u 8:30 sati budnicom na više lokacija. Bit će organizirana i podjela graha, kao i glazbeni program.

Velika Gorica

Nogometni klub Turopoljac iz sela Kuče nedaleko od Velike Gorice na Praznik rada organizira Malonogometni turnir kafića, koji će se održati na novoizgrađenom terenu s umjetnom travom na Knejama.

Na turniru sudjeluje 10 ekipa velikogoričkih kafića koji su podijeljeni u dvije skupine. Početak turnira je u 10 sati, a razigravanje po skupinama predviđeno je do 16:30 sati, nakon čega slijedi završnica koja će kulminirati finalnom utakmicom koja je na rasporedu iza 19.30 sati. Cijeli turnir će iti popraćen glazbom uživo.

