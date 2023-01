'Prebili su mi brata, a čuvari su rekli: Sam je sebe istukao...'

Mog brata Ronalda koji je u zatvoru u Remetincu zbog krađe, pretukli su komandiri. Uvukli su ga u kupaonicu jer tamo nema kamera i brutalno su ga istukli, šakama i nogama. U ponedjeljak, 16.1. zvala me gospođa iz Županje i rekla da ju je zvao sin koji je isto u zatvoru i rekao joj da su mog brata prebili. Potom mi se dan kasnije, 17. javio brat, plakao je, rekao je da su ga izubijali, uvukli su ga u tuš i tamo istukli. Rekao mi je da mu je lice izobličeno i da se sjeća udaraca šakama i nogama. Taj je dan morao na suđenje, imao je žvaku u ustima. Ispričao mi je da ga je komandir pitao što ima u ustima, on je rekao da ima žvakaću gumu i počeli su se svađati. Zbog žvake je završio u tuš kabini. Nakon što su mi prebili brata, odveli su ga zatvorskom liječniku, a prije brata, u ordinaciju je ušao sam komandir i razgovarao s liječnikom. Nakon toga je brat ušao na pregled i onda mu je doktor samo rekao: "Nije to ništa, proći će". Pitala sam brata može li hodati, pa mi je samo rekao da se nekako giba, ispričala je za 24sata Regina Brajković.