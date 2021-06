Prema podacima ministra Davora Božinovića, u utorak je do 13 sati oko 15.000 hrvatskih građana “izvadilo” digitalnu ili pisanu COVID potvrdu.

Među prvima u EU smo krenuli s tim, s 1. lipnjem, još je 13 zemalja u postupku, a cijela bi EU za brži protok ljudi preko granica uz te potvrde trebala biti spremna do 1. srpnja. Kako se još šest tjedana nakon toga sporijima daje za prilagodbu, sve bi konačno trebalo biti uhodano sredinom kolovoza.

Nama je važan dolazak turista pa već od danas mogu ući ako imaju COVID digitalnu potvrdu, dok ćemo mi s njom moći van kad i drugi budu spremni. Drugim riječima, potvrdu možemo “skinuti” već sad s e-građani platforme ili papirnato na HZZO-u, no do daljnjega će trebati pratiti upute svake od država za putovanja. I kad potvrde potpuno zažive, moći će se bez njih putovati, ali onda uz ograničenja koja neka država i sad ima, primjerice, obavezan negativan PCR test. Osim toga, na snazi će i dalje biti “COVID zone” pa ako je neka država u “crvenom”, njeni će državljani u ostale države EU moći ulaziti samo uz posebna ograničenja zemlje-domaćina.

Europska komisija je propisala, osim toga, da pravila za sve EU građane moraju vrijediti kao i za domaće ljude. Hrvatska je, primjerice, odlučila Covid potvrdu izdavati i svojim građanima koji su primili samo jednu dozu cjepiva pa će onda morati s istom takvom potvrdom primati i druge EU građane, turiste.

Za COVID digitalnu potvrdu moramo biti cijepljeni, ozdravljeni od infekcije ili imati negativan test.

Tri kriterija za potvrdu

Redom, s obje doze cjepiva Pfizera, Moderne i AstraZenece potvrda traje 210 dana od dana cijepljenja drugom dozom. Tko je cijepljen Janssenom, koji se prima u samo jednoj dozi, potvrdu može zatražiti 22. dan od primitka i bit će valjana također 210 dana. Osobe cijepljene prvom dozom Pfizera i Moderne mogu zatražiti potvrdu 22. dan od primitka prve doze i ona vrijedi 42 dana, a ako su dobili prvu dozu AstraZenece, potvrdu mogu zatražiti najranije 22. dan od primitka prve doze cjepiva i ona vrijedi 84 dana. U sustavu e-građani, ako je sve “čisto”, potvrda na mail dolazi brzo. Negativnima na PCR ili antigenskom testu izdaje se na razdoblje od 48 sati, pri čemu ni nalaz ne smije biti stariji od toga. EU digitalnu COVID potvrdu o preboljenju može se zatražiti najranije 11. dan od datuma prvog pozitivnog PCR testa i ona vrijedi 180 dana.

Zaboravljeni su, međutim, oni koji su relativno nedavno preboljeli Covid, i primili su prvu dozu cjepiva nakon toga - još uvijek ih se ne tretira kao kategoriju koja bi trebala biti izjednačena s ljudima koji su primili obje doze. Ako je netko imao koronu prije manje od šest mjeseci, i cijepljen je jednom dozom, liječnici ga s druge doze vraćaju kući uz napomenu da je, zdravstveno, dovoljno zaštićen. Ali, ako želi i Covid potvrdu, trebat će mu i druga doza, čime ona, apsurdno, postaje samo administrativna potreba!

Ispitivanja među djelatnicima na Infektivnoj klinici su pokazala da imaju jednaki imunitet kao i cijepljeni s dvije doze, koji koronu nisu preboljeli. Primjerice, osoba koja je koronu preboljela u siječnju, a prvo cjepivo dobila u svibnju, potvrdu je danas dobila temeljem preboljenja.

Zašto se izlagati riziku?

Kako je prošlo mnogo vremena, ona vrijedi još samo do početka srpnja. To znači da je prva doza, u administrativnom smislu, potpuno bezvrijedna. U zdravstvenom, nakon preboljenja, ta prva doza štiti još barem šest mjeseci, kaže nam epidemiolog Bernard Kaić iz HZJZ-a. Napominje da će u digitalnoj potvrdi biti i preboljenje i prva doza, a neke će zemlje to prihvatiti, druge neće. I Kaićev šef, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je u travnju rekao kako je nakon preboljenja druga doza nepotrebna. Zbog toga se nastavlja razgovore s regulatornim tijelima u EU i Hrvatskoj, da osobe koje su preboljele i primile jednu dozu, drugu ne moraju primiti jer je razina imuniteta dovoljno visoka da pruža zdravstvenu zaštitu.

Koliko dugo može trajati imunitet na koronu nakon preboljenja i prve doze, pitamo imunologa dr. Zlatka Trobonjaču. Kaže, nakon preboljenja se stječe imunost koja će “držati” sigurno šest mjeseci. Prva doza treba ići, preporuka je, od tri do šest mjeseci nakon preboljenja i tako će imunost trajati najmanje još šest mjeseci, a vjerojatno i osam, čak i dulje.

- Nema potrebe u tom razdoblju dobivati drugu dozu i ne preporučujem da se toliko izlažemo istom antigenu u malo vremena. Nije isto je li netko prebolio bolest ili nije. Naše bi zdravstvene vlasti trebale reći da je preboljelima dovoljna jedna doza kako bi dobili COVID putovnicu - smatra prof. dr. Trobonjača. Ako se netko, primjerice, cijepio u travnju, a prebolio je prije, druga mu doza ne treba prije listopada, kaže. Stalna aktivacija imunosnog sustava, zaključuje, zbilja nije potrebna, a pitanje je i koliko je dobra za naš organizam.

- Zašto uopće, ako znamo da je osoba 'pokrivena' nakon preboljenja, i dodatno nakon prve doze? Ako je samo da zbog toga da se zadovolji administrativne norme, apsurdno je. One s e moraju prilagođavati zdravstvenim podacima svake osobe, kaže prof.dr. Trobonjača.

U Stožeru neslužbeno dodaju kako to pitanje još nije rješeno na razini cijele EU, očekuje se da će biti uskoro pa bi se preboljelima koji su primili prvu dozu, ona trebala za potvrdu priznavati narednih šest mjeseci.

Zagrebački pulmolog dr. Saša Srića je koronu prebolio u listopadu, kasnije se i cijepio prvom dozom te serološkim testom ustanovio da ima titar od čak 45.000 antitijela. Kako smo pisali tad u ožujku, rečeno mu je da mu druga doza još dugo neće trebati, ako će uopće, te ju je odgodio.

- Još uvijek imam na tisuće antitijela i kolege koji se bave time su mi savjetovali da se još ne cijepim drugom dozom. Bude li mi zbog toga uskraćena Covid potvrda, pobunit ću se. Ne znam kakve posljedice, s ovolikim titrom, može značiti ta druga doza, i ja ne želim zdravlje stavljati na kocku zbog administracije!, ogorčen je liječnik.