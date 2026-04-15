Pred nama nestabilna srijeda: Najavili kišu, ali i malo sunca...

Piše 24sata
Pred nama nestabilna srijeda: Najavili kišu, ali i malo sunca...
Jutarnji pljusak u Splitu | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako dan bude odmicao, poslijepodne će donijeti više sunčanih razdoblja, no i dalje uz mogućnost povremenih oborina, osobito u unutrašnjosti zemlje

Hrvatsku očekuje vrlo promjenjivo vrijeme s čestim izmjenama oblaka, kiše i sunčanih razdoblja. Prema prognozi, osobito u prvom dijelu dana bit će pretežno oblačno, a mjestimice se očekuje i kiša. Na Jadranu i u njegovoj blizini mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Kako dan bude odmicao, poslijepodne će donijeti više sunčanih razdoblja, no i dalje uz mogućnost povremenih oborina, osobito u unutrašnjosti zemlje. Vjetar će u kopnenim krajevima biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura. U Dalmaciji će prijepodne dominirati jugo, koje će tijekom dana slabjeti i okretati na istočni vjetar. Poslijepodne na cijelom Jadranu očekuje se slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Foto: DHMZ

Temperature će biti ugodne za ovo doba godine: najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 18 i 22 °C, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto svježije. U Zagrebu će u prvom dijelu dana prevladavati oblačno vrijeme s mogućom kišom, dok će poslijepodne biti promjenjivo oblačno i uglavnom suho, uz najvišu temperaturu oko 19 °C.

Kolnici su jutros mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8) mogući su odroni i mjestimična magla. Vozačima se savjetuje poseban oprez, prilagodbu brzine i poštivanje sigurnosnog razmaka.

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok promet je usporen uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, između Krapine i Đurmanca, vozi se uz ograničenje brzine zbog pojave divljači na cesti.

Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik: do 12. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je lokalnim cestama. Do 17. travnja kroz tunel Mala Kapela vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi, a na dionici Žuta Lokva-Otočac prometuje se jednim trakom u oba smjera zbog radova.

NEKI SE I KUPALI Pogledajte plažu na Bačvicama!
Pogledajte plažu na Bačvicama!

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac zatvoreni su neki izlazni krakovi zbog radova (čvor Lužani, Slavonski Brod zapad), a na više dionica promet se odvija usporeno ili jednim trakom. Zbog testiranja novog sustava naplate, između Kutine i Popovače 15. travnja od 23:00 do 05:00 promet će biti potpuno prekinut.

Na A4 Goričan-Zagreb i A6 Rijeka-Zagreb očekuju se kolone i zastoji u zonama radova, osobito kod čvorova Ludbreg, Varaždin, Bosiljevo II i Vrbovsko. Na A7 Rupa-Rijeka i A8/A9 Istarski ipsilon također su najavljene privremene regulacije i povremena kratkotrajna zaustavljanja prometa.

Na državnim cestama, zbog radova i oštećenja, više dionica je zatvoreno ili se vozi uz posebnu regulaciju (DC1, DC2, DC26, DC34, DC38, DC42, DC44, DC75, DC121, DC204, DC213, DC214, DC512, DC547). Na Jadranskoj magistrali (DC8) povremeno se vozi uz privremenu prometnu signalizaciju, a neki dijelovi bit će potpuno zatvoreni tijekom noći zbog radova.

