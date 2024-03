Predizborni raskol u HSS-u, Željko Lenart napušta stranku: 'Nevjerojatno što naš šef radi!'

Zastupnik iz redova HSS-a Željko Lenart odlučio je napustiti stranku samo dva dana prije raspuštanja Sabora zbog, kako kaže, nevjerojatne samovolje predsjednika HSS-a Kreše Beljaka, piše Jutarnji.

- Napuštam HSS nakon 29 godina članstva. Više se jednostavno ne može trpjeti samovolja predsjednika stranke Kreše Beljaka koji nikoga ništa ne pita i koji radi samo za sebe. Nema to više nikakvog smisla... Kap koja je prelila čašu bilo je njegovo silovanje s pregovorima o izlasku na predstojeće izbore. Čovjek najprije potpiše sporazum o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore sa Socijaldemokratima, a onda počne pregovarati s SDP-om, bez da je raskinuo koaliciju koju je već dogovorio!? I sve to radi na svoju ruku, sam, bez ikakvog pregovaračkog tima koji bi imalo mandat od stranačkih tijela HSS-a. Beljak razgovara sa svima: od SDP-a, preko HDZ-a, pa do Mosta i Domovinskog pokreta. I to sve na svoju ruku, bez znanja ostalih dužnosnika stranke - rekao je Lenart.

Dodao je i kako se možda uopće neće natjecati na ovim parlamentarnim izborima.

- Najvažnije je da se šest različitih stranaka koje su nastale iz HSS-a ujedine i da se onda pripremimo za lokalne izbore 2025. godine, na kojima bismo trebali postići rezultat kakav stranka s tako velikom tradicijom i zaslužuje - poručio je Lenart.