Hrvatski sabor u srijedu je raspravio izmjene Zakona o trošarinama kojima se, između ostalog, predlaže ukidanje plaćanja trošarine za male proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe, odnosno njih više od 38.000, što je podržala većina zastupnika.

Oslobođenje od plaćanja trošarine na alkohol koji se koristi u proizvodnji dodataka prehrani, s osnova trošarina na alkohol iznosi oko 5,5 milijuna kuna prihoda manje u državnom proračunu na godišnjoj razini, počevši od 2022. godine.

Grozdana Perić (Klub HDZ-a) najavivši potporu zakonskom prijedlogu istaknula je kako se donosi radi usklađivanja s pravnom stečevinom EU te se informatizira sustav i kretanje trošarinske robe unutar EU. Vezano uz ukidanje plaćanja trošarine za male proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe, kako je rekla, njih više od 38.000, znači njihovo ukupno rasterećenje za oko 5,5 milijuna kuna.

Ahmetović: Hrvatski porezni sustav jedan od najlošijih u svijetu

Mirela Ahmetović (klub SDP-a) pozdravila je ukidanje plaćanja trošarine za male proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe. Ocijenila je kako je ograničenje cijena naftnih derivata imalo kratkoročni efekt, jer bi one bile niže da nije bilo te odluke. Država se nije željela odreći dijela trošarina već je propisala maksimalne cijene miješajući se u tržišne uvjete. Ustvrdila je kako je hrvatski porezni sustav jedan od najlošijih u svijetu te podsjetila kako su predlagali izuzimanje trošarine iz obračuna PDV-a, no da to nije prihvaćeno i da su davanja državi iz cijene litre goriva gotovo 60 posto.

Hrvoje Zekanović (klub Hrvatskih suverenista) problematizirajući trošarine na motorna goriva upozorio je kako one zajedno s PDV-om čine više od polovine cijene te smatra kako bi u vrijeme krize trebale biti znatno niže, odnosno da bi država trebala podnijeti veći teret od proizvođača. Drži kako bi trošarine na goriva trebalo smanjiti, a povećati na duhanske proizvode.

Željko Pavić (klub Socijaldemokrata) najavio je potporu zakonskom prijedlogu ocijenivši kao je njime učinjen korak naprijed u u odnosu na dosadašnji zakon pozdravivši ukidanje trošarina za male proizvođače jakih alkoholnih pića, no oni će i dalje morati registrirati i biti upisani u registar.

Uporabom računalnog sustava i primjenom jedinstvenih zajedničkih pravila se očekuje rasterećenje administrativnog postupanja i olakšan rad gospodarstvenika, kao i osiguranje uvjeta za zakonito postupanje s trošarinskim proizvodima i pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta uz bolji nadzor kretanja trošarinskih proizvoda. Informatizacija EU kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju će imati povoljan učinak u smislu olakšavanja poslovanja uključenim gospodarstvenicima na zajedničkom EU tržištu. Gospodarstvenici koji posluju s trošarinskim proizvodima puštenim u potrošnju bit će u obvezi zamijeniti dosadašnji papirnati način postupanja s elektroničkim poslovanjem, što će pojednostaviti poslovni proces. Očekuju se pozitivni učinci na malo i srednje poduzetništvo, jer bi informatizacija trebala upravo njima olakšati poslovanje te ih stimulirati na veću uključenost u razmjeni robe na zajedničkom unutarnjem tržištu, navodi se u obrazloženju.

Ružica Vukovac (klub Domovinskog pokreta) istaknula je kako će informatizacija olakšati poslovanje, zamijeniti "papirnato" elektroničkim poslovanjem te donijeti pozitivne učinke na male i srednje poduzetništvo i smanjenje administrativnog opterećenja. Pozdravila je ukidanje plaćanja trošarina malim proizvođačima jakih alkoholnih pića za vlastite proizvode podsjetivši kako se njima tradicionalno nazdravlja na svadbama, rođenjima i krštenju djece i raznim drugim obiteljskim svečanostima, a koriste se i kao narodni lijek za mnoge zdravstvene probleme.