Predrag Štromar tvrdi: Nisam isključivo za smanjenje PDV-a

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar u Dnevniku Nove TV otkrio planira li Vlada novi val subvencija na stambene kredite, gdje je nestao porez na nekretnine te je li na pomolu nova kriza vlasti.

Kada kreće novi val subvencija stambenih kredita za mlade?

To još ne možemo reći, nismo još odlučili hoće li uopće biti taj model. Radimo analize nakon čega ćemo odlučiti kojim modelom dalje pomoći mladim ljudima da čim prije dobiju svoj novi dom.

S obzirom da velik broj mladih odlazi iz zemlje, ne mislite li da biste trebali malo požuriti?

Da, ali treba napraviti kvalitetne analize kako bismo građanima ponudili najbolje mogućnosti da ipak ostanu ovdje i tu kupe stan.

Idete u energetsku obnovu, to je nova akcija ministarstva i velika prilika za građevinare - kakav je odaziv?

Odaziv je velik, ovo je nama već četvrti natječaj. Svi natječaji nisu bili toliko veliki kao ovaj za javne zgrade. Naše javne zgrade su stare 50-ak godina i u njih se nije puno ulagalo. Trošilo se puno energenata na zagrijavanje i hlađenje i sredstva su nestajala. Sada imamo jednu predivnu mogućnost da sredstvima EU od 2,3 milijarde kuna i državnim, javnim i privatnim sredstvima krenemo u projekt vrijedan 5 milijardi kuna i više u sljedeće 4 godine. Smanjit će se potrošnja energenata i svima onima koji rade u njima te ih koriste, te institucije bit će ugodnije.

Jedna od bolnih točaka građanima bio je porez na nekretnine. Često se spominjao, a sada je odjednom nestao. Vi ste ga trebali riješiti kroz komunalnu naknadu? Ima li ga već u zakonu koji je već u saborskoj proceduri?

Nema zakona o porezu na nekretnine, nema poreza na nekretnine. Mi kao država nismo spremni za taj porez. Siguran sam da ga u ovom mandatu neće biti. Nema ga ni u Zakonu u komunalnom gospodarstvu. Tamo su komunalna naknada i doprinos koji su isti kao i do sada.

Vlada je najavila smanjenje PDV-a - koliki bi PDV trebao biti po vama?

Treba napraviti analize i vidjeti je li pametnije smanjiti PDV ili neke druge namete našim poslodavcima.

Vi niste isključivo za smanjenje PDV-a?

Nisam isključivo. Treba napraviti analizu i vidjeti što je najbolje za našu državu.

Što biste vi napravili?

Ne mogu to tek tako reći, ali sigurno treba smanjiti još rasterećenje na plaće te od poduzetnika odmaknuti stvari kao što su porezi koji se obračunavaju, a nisu veliki, no stvaraju probleme ako se ne obračunaju na vrijeme.

S HDZ-om se razilazite oko Izvanredne uprave Agrokora. Vi niste za produljenje roka. Tražite i ratifikaciju Istanbulske konvencije. Ako ne bude onako kako HNS traži, može li doći do krize vlasti?

Neće doći do krize vlasti. Što se tiče Agrokora, zakon je imao svrhu – odradili smo dobru turističku sezonu i gospodarstvo nije palo.

Ali eksplicitno govorite da ste protiv produljenja roka?

Zakonodavac je donio odluku da je rok 10. travnja, ali se može produžiti do 10. Srpnja.

Jeste li vi za produženje?

Ako se vjerovnici neće moći dogovoriti do 10. travnja sigurno da treba omogućiti dodatni dogovor do 10. srpnja.

To je onda nešto novo?

Tako je zakonski određeno, ja bih htio da se to učini čim prije…

Pitam za stav HNS-a?

To je moj osobni stav, ali sigurno i stav HNS-a. Da naša industrija ne padne, mora biti taj dio BDP-a kojeg ulaže naša industrija u istom dijelu kao i do sada ili više. Ako se ne može dogoditi nagodba Agrokora, to neće biti dobro i to svi znamo.

Podsjećam da je HNS do sada komunicirao da vi niste za produženje roka. Ovo je sada nešto novo.

Sigurno ne nakon srpnja. To je zadnji rok i nagodba mora biti završena.

Čini li vam se da je HNS u koaliciji sa SDP-om bio aktivniji i kritičniji nego sada sa HDZ-om? Nekako ste blagi prema njima

Ne znam, tražili smo da se Istanbulska konvencija stavi na dnevni red, nisu stavili, ali to nije razlog da se raskinemo koaliciju.

Kakav je vaš utjecaj u Vladi? Potpredsjednik ste jednako kao i Martina Dalić…

Za resore koje pokrivam imam utjecaja – to su prvenstveno graditeljstvo, energetska učinkovitost, krediti mladim ljudima.

Mislite li kako ste ponekad preblagi te trebate malo žešće lupiti šakom u stol?

Sigurno, ali ne preko medija, već na sastancima na kojima dogovaramo u kojem smjeru idemo.

Jeste li zadovoljni brzinom kojom Vlada donosi odluke?

Prošlo je šest mjeseci, puno smo toga odradili…

Mislite li da ta dinamika treba biti malo brža?

Da, i bit će brža u 2018. Moramo napraviti sve te reforme

Treba li ovoj Vladi rekonstrukcija? Malo osvježenja?

Mislim da ne treba i da kolege jako dobro rade svoj posao.

Ministrica Divjak ima rekordan broj pomoćnika i državnih tajnika. Podržavate li takvo kadroviranje?

Ona ima veliko ministarstvo. Bavi se od papučica u dječjim vrtićima do lomljenja atoma. Mora imati puno pomoćnika i suradnika.

Koliko ih imate vi?

Sedam.