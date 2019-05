Predsjednica kritizira izbore: Glasamo kao da je 19. stoljeće

Kada je došla dati svoj glas za kandidate za Europski parlament, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović se požalila na izgled biračkog mjesta u Laginjinoj ulici.

- Sad treba ući u ove kutije iz 19. stoljeća - rekla je prije nego je obavila građansku dužnost. Kasnije je rekla i kako je sudjelovala u organizaciji izbora u Afganistanu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ako ništa drugo, u Afganistanu uđete u jednu kućicu gdje povučete zastore i gdje možete glasovati da vas nitko ne vidi. A da ne velim o elektroničkom glasovanju koje bi omogućilo i našim iseljenicima, svima onima koji su državljani Hrvatske da glasuju. Svaki državljanin Hrvatske koji ima 18 i više godina ima pravo glasa u RH i naša je dužnost to im omogućiti. Ako to ne omogućimo, to je oduzimanje prava jednom velikom dijelu hrvatske populacije, pritom mislim na različite narodnosti koje imaju pravo glasa u Hrvatskoj i koji ga trebaju ostvariti - zaključila je.

Izrazila je nadu i da će na ovogodišnjim EU izborima biti veća izlaznost nego na prijašnjima te dodala:

- Neću prekršiti izbornu šutnju ako pozovem ljude da izađu na izbore. Europski parlament svake godine ima sve veću ulogu. Nadam se da će i dosta mladih izaći. To su izbori za vas, izađite, dajte svoj glas, bitno će tko će vas zastupati u Europskom parlamentu.

Na pitanje treba li uvesti obvezno glasovanje, predsjednica je odgovorila.

- Mislim da bismo trebali naći neki način dopisnog ili elektroničkog glasovanja kako bi svima omogućili da daju svoj glas. Kažnjavanje ne bih uvodila, mislim da je to malo prerano. Možda kad uvedemo svima mogućnost glasovanja, mogli bi razmišljati o kažnjavanju. Ako niste izašli na izbore i onda sljedećih četiri ili pet godina brundati, na to neću reći da nemate pravo, ali nemate sasvim pravo jer niste ostvarili demokratsko pravo da birate zastupnike za koje mislite da će vas najbolje zastupati - zaključila je.