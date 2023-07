Predsjednica Sindikata nakon sastanka s ministrom: Umjesto ponude dali su nam ucjenu

Predstavnici Sindikata državnih službenika i namještenika u srijedu u 15 sati sastali su se s ministrom pravosuđa Ivanom Malenicom. Štrajkaju već 38 dana, što je najdulji štrajk u povijesti Hrvatske. Traže povećanje plaća za 400 eura. Kako u pregovorima do sada nije bilo pomaka, Sindikat razmatra mogućnost da pravosudni službenici prestanu rješavati i hitne sudske predmete.

- Vlada predlaže da potpišemo sporazum o tome da se dogodilo povećanje plaća u prvoj fazi, a to je ovih 180 i 60 koje je Vlada isplatila svim državnim službenicima. Kroz te uredbe do 2024. godine bi došlo do povećanja plaća u pravosuđu. Umjesto ponude dobili smo ucjenu. Ukoliko ne prihvatimo ovakav sporazum, Vlada će sutra donijeti odluku o neplaćanju dana u štrajku, mi ćemo ovaj prijedlog pustiti na odlučivanje - rekla je predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Iva Šušković, prenosi N1.

- S obzirom da nema prijedloga o povećanju u vidu dodatka do donošenja uredbi, mi smatramo da je ovo na neki način ucjena. Ne znam hoće li naše članstvo ovo prihvatiti. U sporazumu nema ponude povećanja plaća. Teško je zaustaviti val nezadovoljstva. Tu povrijeđenost zašto se to sve skupa događa. I ovo što ćemo dati članstvu kao ponudu će izazvati dodatnu ljutnju - dodala je Šušković.