Predsjednici nije dugo trebalo za odgovor: 'Jandroković laže!'

Odmah nakon što je Gordan Jandroković kritizirao predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović reakcija je došla iz Ureda predsjednice.

- Gordan Jandroković laže u pokušaju dodvoravanja premijeru kada kaže da je prijedlog za sazivanje zajedničke sjednice Vlade otišao, a da prethodno to predsjednica nije najavila premijeru. Odmah nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, predsjednica je premijeru najavila da će prijedlog u toku dana poslati, jer da ni predsjednica ni država više ne mogu čekati rješenje tog pitanja - poručeno je iz Ureda predsjednice za Jutarnji list.

- Isto tako, Gordan Jandroković laže da je pisani prijedlog za sazivanje zajedničke sjednice Vlade i potrebi zajedničkog djelovanja predsjednice i Vlade otišao za vrijeme trajanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. To se lako može provjeriti u urudžbenom zapisniku Vlade, jer je prijedlog u Vladi došao u poslijepodnevnim satima - tvrde u Uredu predsjednice.

Navode kako je predsjednica u nekoliko navrata razgovarala s premijerom i predsjednikom Hrvatskog sabora o temi demografije i blokiranih, a da je od njih dvojice dobila odgovor: 'Ta tema je sada ‘in’, ali će brzo izaći iz mode', piše Jutarnji list.

Podsjetimo, Jandroković je dosta oštro reagirao na istup predsjednice, u kojem je ona u objavi na Facebooku izrazila žaljenje što je premijer odbio njezin prijedlog za sazivanjem zajedničke sjednice Vlade.

- Do sada svaki put kad je bila ovakva situacija djelovao sam smirujuće. Između predsjednice i premijera ne smije biti tenzija... Ne mogu shvatiti predsjedničin potez. Imali smo sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, i u isto vrijeme otišao je predsjednički zahtjev za sjednicom - poštom, bez da je to bilo priopćeno. Ne znam koliko je to ozbiljno, demografija je ozbiljan problem, takvoj temi treba pristupiti ozbiljno. Slanje dopisa bez priloženih materijala, bez objašnjenja što sadrže mjere, taj pristup nije ozbiljan - rekao je Jandroković.