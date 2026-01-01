Obavijesti

News

TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
Komentira Tomislav Klauški
Tomislav Klauški

Predsjednik bez karaktera je položio oružje pred Plenkijem i fašistima. Kakav će biti 2026.?

Čitanje članka: 2 min
Predsjednik bez karaktera je položio oružje pred Plenkijem i fašistima. Kakav će biti 2026.?
Velika Gorica: Svečano obilježavanje 34. obljetnice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zoran Milanović želio je biti premijer, borio se za to da ostane predsjednik i svoj drugi mandat obilježio šutnjom, ignorancijom i okretanjem glave od fašizacije Hrvatske, desničarskog i HDZ-ova udara za Ustav i na društvo.

U ovoj godini Hrvatska je dobila novog/starog predsjednika, prvog koji je nakon dvadeset godina uspio osvojiti drugi mandat, predsjednika koji je trebao obuzdati samovolju HDZ-a i afirmirati liberalnu, antifašističku ljevicu, predsjednika koji je prije samo godinu dana htio biti premijer.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Vidi sve članke ovog autora
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VIDEO Noć strave u Švicarskoj: Među žrtvama je puno mladih, svjedoci opisali trenutke kaosa
VIŠE OD 40 MRTVIH

VIDEO Noć strave u Švicarskoj: Među žrtvama je puno mladih, svjedoci opisali trenutke kaosa

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane
Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici
TRAGIČNE NESREĆE

Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici

Tijelo vozača je prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija
Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'
TRAŽI SE HEROJ ULICE

Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'

Na Facebook stranicu Hitna uživo 194 javila se majka čiji je dječak na putu u bolnicu imao napadaj zbog visoke temperature. Na cesti im je upomoć pritekao muškarac u žutom automobilu, majka mu želi zahvaliti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026