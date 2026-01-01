Zoran Milanović želio je biti premijer, borio se za to da ostane predsjednik i svoj drugi mandat obilježio šutnjom, ignorancijom i okretanjem glave od fašizacije Hrvatske, desničarskog i HDZ-ova udara za Ustav i na društvo.
Predsjednik bez karaktera je položio oružje pred Plenkijem i fašistima. Kakav će biti 2026.?
U ovoj godini Hrvatska je dobila novog/starog predsjednika, prvog koji je nakon dvadeset godina uspio osvojiti drugi mandat, predsjednika koji je trebao obuzdati samovolju HDZ-a i afirmirati liberalnu, antifašističku ljevicu, predsjednika koji je prije samo godinu dana htio biti premijer.
