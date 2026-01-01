Predsjednik bez karaktera je položio oružje pred Plenkijem i fašistima. Kakav će biti 2026.?

Velika Gorica: Svečano obilježavanje 34. obljetnice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zoran Milanović želio je biti premijer, borio se za to da ostane predsjednik i svoj drugi mandat obilježio šutnjom, ignorancijom i okretanjem glave od fašizacije Hrvatske, desničarskog i HDZ-ova udara za Ustav i na društvo.